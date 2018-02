Mali: Emploi rural - L'ANPE initie des projets intégrateurs

Dans le cadre de ses missions, la Direction de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) a initié depuis 2016 la réalisation des projets intégrateurs dans les différentes régions du Mali.

Selon le département de la communication de l'ANPE, cette action se situe dans le cadre de sa mission de contribution à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Emploi.

« L'objectif de cette initiative de l'ANPE est de booster l'emploi rural à travers des projets intégrés dans un même espace pouvant servir de modèle de Pool économique », a-t-il précisé.

Pour concrétiser sa vision, l'ANPE a procédé à un appel à candidature pour recueillir les propositions de projet répondant aux critères de projets intégrateurs.

C'est au terme des processus de sélection que les projets intégrateurs de Kayes, Koulikoro et Ségou ont été retenus et la Direction Générale de l'ANPE a voulu faire une phase test qui concerne deux en créations et un en renforcement de capacité du promoteur.

Compte tenu du caractère communautaire du projet intégrateur, les travaux de réalisation des infrastructures ainsi que le fonds de roulement sont entièrement financés par l'ANPE

Il rappellera qu'après l'inauguration du projet intégrateur de Kayes en Juin 2017 et celui de Koulikoro en juillet 2017, c'est la réception des infrastructures du projet intégrateur de Ségou.

En fait, le projet intégrateur, réalisé à Pélengana à 25 km de la ville de Ségou, est une initiative des femmes membres de l'association Baara kèlaw Jigi de Pélengana.

D'une superficie de 2 hectares, le périmètre aménagé abrite un poulailler d'une capacité de plus de 1 000 sujets, d'un parc d'embouche et d'une aire de maraichage/arboriculture. Il est alimenté par un forage de grande capacité équipé de château et d'un réseau d'adduction d'eau.

Les travaux de réalisation des infrastructures, en plus du fonds de roulement, ont coûté à l'ANPE environ 40 millions de francs CFA dont plus de 80% du financement constituent une subvention et les 20% sont remboursables par la promotrice du projet sur une période de 36 mois.

Pour ce qui concerne la création et la promotion de l'emploi, le projet intégrateur de Baara kèlaw Jigi va générer 23 emplois directs et plus de 50 emplois indirects. Il contribuera sans aucun doute à l'amélioration du revenu des femmes et leur autonomie économique et financière.

Il faut noter que les réalisations de ce projet demeurent les propriétés de l'ANPE jusqu'à la fin du remboursement du prêt contracté par l'association Baara kèlaw Jigi.