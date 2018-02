Mali: AG des chambres consulaires - Les acteurs plaident un accompagnement de l'Etat

Ces activités prévoient, entre autres : le renforcement des capacités des CRA et des OPA; le démarrage de la construction du siège de l'APCAM; la poursuite des opérations d'enregistrement des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles; la poursuite de la dissémination des technologies innovantes pour accroitre la production et la productivité agricole.

Ces sessions constituent aussi des occasions pour discuter du déroulement de la campagne agricole et de faire une meilleure analyse de la situation des productions et des disponibilités alimentaires.

Dans son allocution, le président de l'APCAM, a remercié le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour son accompagnement à l'endroit du monde Rural à travers : le maintien de la subvention des intrants et son élargissement aux différentes branches de l'Agriculture et le programme 1000 tracteurs.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.