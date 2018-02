Ile Maurice: Suspension de profs au collège Lorette - Les autorités annoncent un comité disciplinaire

Elles auraient refusé de remplir la fiche de présence de leurs élèves. C'est la raison évoquée pour expliquer la suspension de trois enseignantes du collège Lorette de Quatre-Bornes. Ces dernières, qui enseignent les mathématiques, le français et l'espagnol, estiment, pour leur part, que cette tâche ne relève pas de leur scheme of duty.

Suspendues le lundi 5 février, elles se sont tournées vers la Secondary and Preparatory School Teachers and other Staff Union et le ministère du Travail. Une rencontre est prévue avec les autorités le lundi 19 février.

Du côté de la Private Secondary Education Authority (PSEA), le président affirme avoir reçu une lettre du collège. «Nous allons mettre sur pied un comité disciplinaire», annonce Shiv Luchoomun, le directeur.

Entre-temps, le syndicat dénonce cette situation. D'autant que, selon sa présidente Lysie Ribot, «le mot d'ordre a été donné en octobre dernier pour ne pas prendre les présences. Nous en avions informé les School Managers afin de leur donner le temps de recruter une personne pour cette tâche». Sauf que, déplore-telle, les écoles n'ont pas recruté, comptant uniquement sur les enseignants pour cette tâche.

Menaces des parents

«Noter la présence des étudiants n'est pas dans notre scheme of duty», fait-elle ressortir. D'ajouter : «Toutefois, nous ne refusons pas de le faire par mauvaise volonté. C'est surtout que certains enseignants ont reçu des menaces de parents concernant la présence de leurs enfants en classe.» Selon la syndicaliste, ces menaces interviennent après la décision du gouvernement de faire payer les frais d'examens à certains élèves, en s'appuyant sur le taux de présence en classe.

Lysie Ribot s'étonne, d'ailleurs, que seules ces trois enseignantes ont été suspendues et non ceux d'autres écoles qui ont aussi refusé de prendre les présences. «Les enseignants doivent consacrer leur temps à leurs élèves et non à des activités administratives», insiste-t-elle.