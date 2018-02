Angola: Le Parlement donne le feu vert à la mise en oeuvre du budget de l'État 2018

Luanda — La proposition de loi sur le budget de l'Etat pour l'exercice 2018 a finalement été approuvée mercredi, à Luanda, lors de la 6ème réunion plénière ordinaire de la 1ère Session législative de la IV législature de l'Assemblée nationale.

Les députés ont approuvé une augmentation de plus de 46,4 milliards de kwanzas pour renforcer le secteur de l'éducation. Alors que le secteur de la santé a bénéficié de plus de 34,9 milliards de Kwanzas.

Les fonds supplémentaires permettront à ces secteurs d'embaucher 20.000 nouveaux enseignants pour l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que 1.500 médecins et plus de 200 techniciens en soins infirmiers et en diagnostiques à travers le pays.

Le budget pour 2018, qui comprend des recettes de 9,6 milliards de Kwanzas et fixe également des dépenses du même montant, a été approuvé par le parti au pouvoir, MPLA, avec 136 voix pour, 18 abstentions de CASA-CE, PRS et FNLA, et 50 voix contre de l'UNITA, le principal parti de l'opposition.