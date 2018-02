Tunisie: Sont-ils si innocents ?

Le principe de l'erreur arbitrale est un principe sacré. Il n'y a pas d'arbitres qui ne faussent pas. La VAR en est la parfaite illustration, même à un niveau de compétition élevé.

Dans notre championnat, le problème est autre : nos arbitres n'ont pas en moyenne un niveau de compétence relevé. Ils commettent trop d'erreurs d'appréciation, on a l'impression également, et sur un nombre de cas fréquents que l'on voit, qu'ils calculent et qu'ils suivent certaines recommandations pour soutenir un club ou léser un autre.

Devant les joueurs, un bon nombre de nos arbitres se fait petit, manquant d'autorité et de personnalité pour les remettre en place.

On les voit chaque journée entourés de joueurs qui les traitent de tout ce qui est malsain, qui les grondent et qui les poussent et menacent sans que les hommes en noir n'appliquent la loi. Et par la suite, deux matches de suspension au maximum et l'orgueil de l'arbitre perdu.

Notre arbitrage est en mauvaise passe et on le dit pour la énième fois, ce sont des jeux dangereux auxquels ils se livrent dans le cadre d'un système que les clubs eux-mêmes cautionnent parce qu'à un certain moment, ils en tirent profit.