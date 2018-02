"Nous voulons bannir les antivaleurs à l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM). C'est ça le combat que mène l'actuelle équipe dirigeante, celui de pouvoir extirper les antivaleurs de quelques origines que ce soient.

Avec une ferme détermination, nous allons mettre l'homme au centre de notre politique. Mais, de quel homme avons-nous besoin? Nous n'avons pas besoin d'un homme corrompu, nous n'avons pas besoin des voleurs, des indisciplinés, nous avons besoin des véritables citoyens, des républicains au service de l'Ogefrem. Voilà le sens de notre combat. Sur le plan financier, nous voulons assurer un meilleur encadrement de nos recettes avec une meilleure exécution du budget". Ces propos, on ne peut plus expressifs, sont de M. Patient Sayiba Tambwe, Directeur Général de l'Office de Gestion du Fret Multimodal, prononcés au cours de la première matinée d'informations citoyennes, organisée sous son leadership, hier, mercredi 14 février 2018.

A ce rendez-vous inhabituel, c'est bien des Députés et Sénateurs qui ont été les hôtes de marque du DG Sayiba et de son Adjoint Olivier Manzila. Les représentants du peuple ont été invités à l'occasion pour s'imprégner du bon fonctionnement de cet établissement public. L'initiative est plus que louable dans la mesure où la cérémonie, très haute en couleur, a eu pour lettre de noblesse, briser tout malentendu ou carence d'informations pour ne pas donner place aux spéculations ou aux interprétations erronées sur des matières aussi sensibles dont on a du mal à maîtriser les contours.

Nouvelle vision, nouvelle approche et nouvelles stratégies de communication, l'Ogefrem se veut la toute première entreprise du portefeuille en République Démocratique du Congo, transformée en Etablissement public à avoir pris l'option d'organiser régulièrement des matinées d'informations citoyennes pour permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale de puiser à la source et de surcroit, par la voix autorisée qu'est la haute direction générale, n'importe quelle information dont on a besoin. C'est ici l'occasion pour le patron de l'Office de féliciter et remercier la clairvoyance du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui ne cesse de lutter pour asseoir une paix durable, sans laquelle l'Ogefrem ne saura réaliser de tels exploits et se livrer à un tel exercice d'informer, dans les moindres détails, sur les missions et objectifs de l'entreprise.

Comme d'aucuns le savent, les activités de l'Ogefrem sont plus orientées à l'internationale. D'où, il est plus qu'indispensable que son image reflète ce qu'il est réellement à l'interne.

Cette première matinée d'informations citoyennes était, bien entendu , animée par le DG Patient Sayiba aux côtés du DGA Manzila, tous deux nommés par Ordonnance présidentielle du 13 juillet 2017, et de beaucoup d'autres cadres de directions et agents de l'Office ainsi que des permanents syndicaux ici représentés par M. Jean-Paul Bulambo Wilondja, président de la Délégation Syndicale.

Des parlementaires, eux, étaient près d'une trentaine, au total, présents en la salle des banquets de l'Immeuble du siège. Il y avait, entre autres, Dr. Jacques Mokako, Patrick Muyaya, Germain Kambinga et le Sénateur Mulayila qui ont apprécié, à leur juste valeur, les initiatives d'une grande première, unique en son genre dans la vie des entreprises du portefeuille au Congo, prises par la haute direction de l'Office.

Ils l'ont manifesté lors des échanges qui s'en sont suivis après les speechs du DG de l'Ogefrem et celui du président de la Délégation Syndicale. Ils ont tous prodigué des sages conseils au DG afin qu'il continue dans ce même élan et qu'il ait toujours l'intelligence de bien conduire le navire Ogefrem.

Selon toute vraisemblance, le patron de l'Ogefrem a fait un exposé magistral sur le fonctionnement de l'Office, de sa création jusqu'aux projets d'investissements et opportunités d'affaires, en passant par le plan d'action 2018 et la situation sociale de l'entreprise.

Plan d'actions 2018

Avec des objectifs très complexes, le plan d'actions 2018 est scindé par d'autres sous plans, à savoir:

Au plan technique: l'Ogefrem promet d'assurer la couverture intégrale du fret ; de renforcer le rôle de Conseil des Chargeurs.

Au plan d'Investissements : Développer les plateformes multimodales+ matériels informatiques ; investir dans les ressources humaines qui constituent la matière 1ère de l'Office.

Au plan financier : assurer un meilleur encadrement des recettes ; levée des financements privés pour les plateformes logistiques et rationaliser les dépenses. Au plan international: participer aux Fora sur le transport, la logistique et le commerce ; améliorer l'image de l'Office. Au plan social: assurer dans le délai, tous les droits et avantages dus au Personnel ; éponger progressivement la dette sociale. C'est ici le lieu de rappeler que l'Ogefrem paie en tout pour tout, quatorze (14) salaires chaque fin d'année et ce, en comptant aussi le pécule congé. Au plan communicationnel ; réunir le cadre de concertation avec tous les intervenants du secteur de commerce extérieur et organiser chaque année une journée d'informations.

De la mission de l'Office

Promouvoir, entre autres, la productivité nationale dans le secteur du transport multimodal, assurer l'assistance aux chargeurs et promouvoir le commerce extérieur de la RDC. Rechercher l'efficacité et la rentabilité de toute opération du fret multimodal depuis le producteur jusqu'au consommateur.

Ogefrem-FRABEMAR, une relation au beau fixe

Sur un ton ferme, le numéro Un de l'Ogefrem ne reconnaît pas avoir signé des contrats léonins avec des privés, allusion faite à la firme italienne FRABEMAR qui sert de collecte à travers les ports du monde, de la taxe due à la Fiche Electronique de Renseignements à l'Importation (FERI). Un contrat pour lequel, une certaine presse tire à boulets rouges Frabemar dont elle n'hésite d'attribuer d'indices de corruption et de non-respect des règles de passation de marchés publics. Il n'en est rien, réplique Sayiba qui, par ailleurs, déclare que personne ne peut l'interdire d'évaluer chaque six (6) mois, ledit contrat, tel que prévu dans ses clauses avec FRABEMAR.

"Pour moi, j'ai l'obligation de travailler quoi qu'il en coûte, non seulement pour la République mais aussi, pour les agents et cadres de l'Ogefrem, pour les Honorables Députés et Sénateurs et pour la nation toute entière". Et, en ce moment là, "je n'ai pas de sentiment. Les hommes d'affaires ont leurs intérêts à sauvegarder comme moi également j'ai des intérêts de la République à sauvegarder. Pour le reste, on est encore en partenariat avec FRABEMAR. Pour l'instant, les relations OGEFREM-FRABEMAR sont au beau fixe. Il n'y a donc pas à spéculer outre mesure", a conclu le DG Patient Sayiba.

Un appel à la bonne conscience de tous

Pour sa part, le président de la Délégation syndicale, tout en reconnaissant des sérieux efforts qui sont en train d'être fournis par l'Employeur et le personnel en vue de remettre l'Office sur l'orbite de l'excellence, il reste aussi conscient que le chemin à parcourir reste encore parsemé de beaucoup des défis avant de goûter définitivement au délice. D'où, son appel envers ses partenaires pour que la sommation des apports respectifs, chacun dans son domaine de compétence, puisse assurer un lendemain socioprofessionnel qui aura le mérite de garantir la survie de l'outil de production et celle des carrières de tout un chacun.

Aux mandataires, le syndicat leur rappelle que le personnel attend d'eux d'agir conformément aux textes, en techniciens avérés et dignes rassembleurs, tout en leur souhaitant plein succès dans un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.