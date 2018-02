Congo-Kinshasa: Sortir les enfants des groupes armés - L'Unicef a besoin de 11,5 millions USD

Pas plus tard que lundi dernier, en marge de la journée de l'enfant soldat, l'agence onusienne exigeait à tous ces groupes armés et milices, de relâcher tous ces enfants enrôlés dans l'armée.

En tout cas, dans son intervention de ce mercredi 14 février 2018, à la Conférence hebdomadaire de la Monusco tenue à Kinshasa, cet organisme onusien s'est élevé contre tout recrutement des enfants dans les groupes armés et forces milices qui œuvrent sur l'ensemble du territoire national. De ce fait, cet organisme dit avoir besoin de 11,5 millions de dollars américains pour sortir ces enfants de ces groupes armés et les réintégrer dans leurs familles.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Unicef, se montre de plus en plus inquiété par la situation des enfants en RD. Congo, en dénonçant toute violation des droits des enfants au pays.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.