Congo-Kinshasa: Elaguer la machine à voter du processus électoral - Certains kinois contre la position des USA !

Cependant, partageant la position des Usa, certains compatriotes soutiennent la position de Nikki Haley. Pour ceux-là, cette machine à voter ne rassure pas la tenue des élections transparentes, surtout que le peuple congolais, du moins dans sa grande majorité, ne maîtrise pas l'informatique. En plus, la fiabilité des résultats n'inspire pas confiance, ont-ils soutenu. Pour ces derniers, le fait de revenir au vote à bulletins papiers, rassure au moins en termes de sérieux et permet aux témoins d'entrer en contact avec les PV aux bureaux de vote.

Pendant ce temps, il sied de relever que la Commission Electorale Nationale Indépendante a déjà fait venir quelques machines à voter au pays. Dans la même ligne droite que le compatriote ci-haut cité, quelques autres kinois rencontrés non loin de là ont été clairs dans leurs propos. Sans ambages, il s'agirait tout simplement, «d'une distraction politique mais aussi, d'une façon de semer la confusion inutile entre la RD. Congo et l'Administration américaine», a laissé entendre l'un d'entre eux, en la personne d'André Kika, au niveau du Rond-point Victoire, dans la Commune de Kalamu.

