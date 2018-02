Vraisemblablement, une grève est en vue au sein des institutions d'enseignements supérieurs et universitaires publiques de la République Démocratique du Congo.

A en croire les syndicats des professeurs de ces institutions, ces derniers auraient demandé au Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de retirer sa note circulaire fixant le taux de paiement des frais académiques à 920 FC/dollars, au lieu de taux du jour, fixé à 1.600 FC/dollars. Dans le cas contraire, à partir de lundi 19 février 2018, les personnels scientifiques et académiques vont déclencher une série de grèves. Très inquiet, Adelard Obul Okwess Mayamba, chef des travaux à l'Ifasic a, au cours d'un entretien avec le journal La Prospérité, exigé à Steve Mbikayi de retirer sa note et de renoncer à la quotité dont son ministère bénéficie de la part des Universités.

Il faut comprendre que les décisions du Ministre de l'ESU ne font aucunement l'unanimité au sein des institutions d'enseignements supérieurs et universitaires publiques. Ces décisions, soutient-on dans les milieux des profs, flattent les étudiants et crucifient professeurs et administratifs des universités.

La dernière décision de Stève Mbikayi, aurait créé beaucoup d'altercations au sein de certaines alma mater.

Adelard Obul Okwess pense bien évidemment que la solution viendrait du retrait de la note du Ministre.

«Le Ministre doit retirer sa note qui n'a aucune base, une fois qu'il aura retiré cette note, le Ministre doit renoncer à venir prendre la quotité, malgré le fait qu'il réduit les frais académiques, qu'il sache qu'il n'y a pas la quotité, les professeurs souffrent amèrement», lâche-t-il. Il en a profité, pour appeler le Ministre de l'ESU au respect de la parole donnée lors de la signature de protocole d'accord.

«Les professeurs sont des érudits de ce pays, nous devons quand même être respectés. Quand l'année académique avait commencé, l'on prévoyait un budget. Cependant, il fait déjà quatre mois sans que les institutions ne bénéficient de frais de fonctionnement de la part du Gouvernement. C'est irréaliste de la part du Ministère de l'ESU», lâche-t-il.

A l'en croire, en payant les frais académiques au taux de taux de 920 FC/le dollar, les étudiants savent tout à fait que cela ne facilite pas le travail des enseignants.