Congo-Kinshasa: Reprise effective des activités fluviales - SCTP - Le Bateau Lukamba en route pour Ilebo

Après 20 ans de solitude, la rivière Kasaï, comme un miracle, voit encore naviguer sur son cours un bateau. La Société Commerciale des Transports et Ports -SCTP- dans sa nouvelle visée, a décidé de relancer progressivement les activités fluviales sur plusieurs tronçons du territoire national.

Hier, mercredi 14 février 2018, Lukamba est parti comme Kokolo pour un voyage de près d'un mois. Ce bateau cargo a quitté Kinshasa à 8 heures 30' pour Ilebo dans la province du Kasaï, sous l'œil vigilant et transpirant l'allégresse du DGA de la SCTP, Destin PELETE. Ce dernier a signé la reprise effective de la régularité des convois et appelle les congolais à se fidéliser et renouveler davantage la confiance à la SCTP. C'est dire que les riverains doivent apprêter désormais leurs marchandises.

Oui, la SCTP a renoué avec le Fleuve Congo. Si certains ont perdu la confiance et la fidélité avec la société, aujourd'hui, ils peuvent être fiers de revenir à la maison. D'autant plus qu'il n'y a que la SCTP qui a la capacité de transporter d'importantes marchandises à travers les eaux du pays. Pour le DGA, que ce soit à la montée comme à la descente, la satisfaction est davantage garantit pour les services et le satisfecit est visiblement total.

3 barges, 1500 tonnes des sacs de ciments, quelques passagers. Voilà, entre autres, de quoi est constitué l'arrimage transporté par le bateau cargo "LUKAMBA", présentement sur les eaux de la rivière Kasaï, en route pour Ilebo. Cette importante cargaison de ciment provient de la Cimenterie de Lukala, qui, d'ailleurs, est le premier à avoir sollicité ce déplacement qui signe le retour de la SCTP sur le flux du Kasaï. Et c'est, en effet, au retour du cargo, comme le précise M. Destin PELETE, que d'autres itinéraires pourront rapidement être programmés.

Lukamba fera, en principe, 2 semaines pour arriver à Ilebo à la montée et mêmement pour la descente. Puisque qu'il devra passer par différents ports pour apporter le message au peuple congolais de la province du Kasaï, à savoir : la Société Commerciales des Transports et Ports est au beau fixe. Le bateau va effectuer quelques transits sur le chemin de retour pour satisfaire également les villageois qui voudraient ramener de la marchandise à Kinshasa.

Pour la SCTP, c'est un grand jour et en même temps, un pari gagné dans la mesure où avec des maigres moyens que la société avait en sa possession et une ferme volonté, les résultats sont aujourd'hui plus que satisfaisants. Après le deuxième départ d'ITB Kokolo, Lukamba emboîte le pas. Et ceci, après plus de 20 ans que la SCTP n'avait pas navigué sur cette voie. C'est vraiment une fierté telle qu'affirme le DGA. Selon lui, ce travail colossal qui s'inscrit dans la nouvelle vision de la société est réellement palpable. A la prise des fonctions de la direction actuelle, le port de Matadi était pratiquement sec et c'est presque tout le monde qui avait tourné le dos à la SCTP pour migrer vers d'autres concurrents. "Aujourd'hui, lorsque vous y aller, vous verrez que le trafic a augmenté ; ce qui fait que le trafic même sur la voie ferroviaire a également augmenté. A notre prise de fonctions, il n'y avait aucun bateau, ni sur le fleuve, encore moins sur les affluents", a déclaré Destin PELETE.

L'équipe directionnelle ainsi que tous les agents et techniciens de la SCTP sont fiers de voir, grâce à leur bravoure, les activités de nouveau relancées malgré des moyens limités, la détermination de bien faire est là. Pour eux, en effet, c'est le plus important.

Malgré qu'il n'était pas à Kinshasa, Daniel Mukoko Samba, Directeur général de la SCTP, était en contact permanent avec le DGA et l'équipe de convoi du bateau Lukamba. Question d'être rassuré que ce voyagé combien attendu par les commerçants de la voie d'ILEBO est effectif.

Il sied de souligner que le DG de la SCTP, MUKOKO Samba Daniel a, depuis qu'il est aux commandes de la SCTP, imposé son rythme de travail à ceux qui veulent l'accompagner dans sa dure détermination, en transmettant ses techniques managériales. Objectif ? Lutter contre la vénalité, la démoralisation et surtout l'immortalité. C'est dire que le règne du crime financier et la mauvaise gestion à la SCTP, ne doivent plus s'inscrire dans l'imagination de ses dirigeants.

Sans doute, MUKOKO Samba Daniel y a imprimé le rythme d'une gestion orthodoxe, en priorisant la mise en valeur des unités de production.

Des projets très séduisants et convaincants pour le développement et la relance proprement dite des activités de la SCTP qui inspirent inéluctablement confiance.