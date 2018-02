Congo-Brazzaville: Elections 2018 - Denis Sassou Nguesso et João Lourenço soutiennent Kabila !

Visite de haute portée diplomatique ce mercredi au Palais de la Nation. Messages simples, clairs et limpides pour appuyer les efforts du peuple congolais.

Assurances d'un accompagnement pour la réussite du processus électoral dont le rendez-vous a été fixé au 23 décembre 2018, depuis la publication du calendrier électoral par la CENI. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo-Brazzaville et João Lourenço, Président de l'Angola, ont, dans un communiqué final repris, ci-dessous, réaffirmé leur attachement à la paix dans la Région des Grands Lacs ainsi qu'à la bonne fin des élections en RD. Congo. Voilà pourquoi, ils ont lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques congolais et à ceux de la société civile à se mobiliser en vue de la concrétisation de l'agenda électoral, dans l'unité, le calme et la paix. Ainsi, ont-ils particulièrement condamné toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles.

Dans le communiqué final sanctionnant la tripartite Angola-Congo Brazza-RDC qui s'est tenue ce mercredi 14 février 2018 à Kinshasa, les hôtes du Président Kabila, profondément attachés à la tenue des élections en Rdc, ont salué les progrès accomplis dans le processus électoral en RDC depuis leur dernière rencontre, particulièrement dans la mise en œuvre du calendrier électoral publié, le 5 novembre 2017 par la CENI, prévoyant l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales au 23 décembre 2018.

Ils ont lancé, par ailleurs, un vibrant appel à tous les acteurs politiques congolais et ceux de la société civile à se mobiliser en vue de la concrétisation de l'agenda électoral, dans l'unité, le calme et la paix.

Tout en réaffirmant leur profond attachement à la tenue des élections véritablement apaisées, les trois Chefs d'Etat se sont félicités de l'avancé du processus consensuel porté par l'accord de la Saint Sylvestre et ont réitéré l'appel à la retenue à l'égard de toutes les parties prenantes au processus électorale en RDC, lancé lors de la 30ème Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union Africaine tenue les 28 et 29 janvier 2018 à Addis-Abeba. Ils ont particulièrement condamné toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles.

Ils se sont félicités de la pacification de l'espace Kasaï, laquelle permet, de façon progressive, le retour des personnes déplacées et le refugiées dans leurs zones de résidence, avant de féliciter leur Homologue, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la RDC, pour la promulgation le 24 décembre 2017 de la loi électorale et de la loi des finances 2018, ainsi que pour les efforts déployé par le Gouvernement de la RDC dans la prise en charge financière du processus électoral.

Au nombre de ces avancées, ils ont noté la fin des opérations d'enrôlement des électeurs sur le plan national depuis le 31 janvier 2018, avec plus de 46.000.000 d'enrôlés et le début des opérations de nettoyage du fichier électoral afin de déterminer le nombre exact d'électeurs, ce qui permettra l'adoption prochaine, par le Parlement, de la loi sur la répartition des sièges.

Ils se sont engagés à mutualiser leurs efforts et ceux de la région afin d'éradiquer les mouvements terroristes en activités dans la région.

Au terme de leurs entretiens, Leurs Excellences Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la République Démocratique du Congo et Monsieur João Lourenço, Président de la République d'Angola ont félicité Son Excellence Denis Sassou Nguesso pour ses efforts dans la consolidation du Dialogue national en Lybie et la sortie de crise dans ce pays. Ils ont exprimé leur détermination à accompagner toute démarche tendant à restaurer la dignité des migrants et la stabilité en Lybie.