Congo-Kinshasa: UPC - Thèse doctorale de Matata - La politique s'en mêle !

Le sujet est de plus en plus sur toutes les langues. Le fait, lui, semble à la mode. Sans conteste, il s'agit de la défense de thèse doctorale. Loin du terrain très scientifique où cet exercice louable et libre à quiconque peut y réussir haut la main, maintenant, c'est la sphère politique qui bouillonne.

Défendue le 3 février 2018 à l'Université protestante au Congo, la thèse de l'ex-Premier Ministre Matata paraît être, à présent, dans l'œil du cyclone. Ce, surtout après la spectaculaire démission du professeur Mabi Mulumba de la présidence de l'Ecole doctorale de l'UPC. Cet acte d'une pointure scientifique dont la figure fait école dans le cercle fermé des férus de l'économie pousse plus d'un à une profonde réflexion. Tout respectable qu'est l'homme à la cravate rouge, un économiste aux talents reconnus surtout avec son passage à la Primature, la démission de Mabi Mulumba fait, pour quelques plumes et observateurs, tache d'huile.

Pourquoi n'a-t-il pas défendu cette thèse à son alma mater d'origine, à savoir, l'Unikin ? Pourquoi seulement maintenant ? Ces questions ressortent des tiroirs à la lumière de la décision du Professeur Mabi. Ainsi, pour certaines intelligences, jamais une thèse doctorale n'aurait autant fait parler d'elle en République démocratique du Congo. Est-ce en rapport avec la personne ou la thèse qui y a été abordée ? S'interroge-t-on.

Diverses appréciations

Le plus évident est que la défense organisée le 3 février 2018 autour de la thèse doctorale de Matata Ponyo Mapon, Premier ministre honoraire, n'a pas été appréciée par tous. Bien auparavant, l'Université protestante au Congo (UPC) a reçu des pressions de tous genres pour retarder la défense de ce travail scientifique. C'est finalement en toute objectivité, malgré toutes les interférences que l'UPC avait décidé de programmer cette défense publique. Et le public qui a répondu présent le 3 février 2018 a été bien servi autant par la qualité scientifique de l'œuvre que par la qualité du débat. Mais, ce n'est pas autant que les détracteurs de Matata ont désarmé. Quelques jours après la défense de cette thèse, voilà que le très respecté professeur Evariste Mabi Mulumba vient de démissionner de la présidence de l'Ecole doctorale de l'UPC.

Il justifie sa décision par des « irrégularités » qui auraient, selon lui, entouré la programmation et l'organisation du jury de la défense de la thèse doctorale de Matata. On ne peut évidemment que se plier à la volonté du professeur Mabi, compte tenu de son aura dans le monde scientifique congolais, plus spécialement, sur des matières portant sur les sciences économiques. Mais, au-delà de l'intrusion du professeur, il y a bien des questions qu'on peut bien se poser. Car, à voir de plus près, jamais une thèse n'a suscité autant de passions. Jamais également une thèse n'a été autant commentée dans l'actualité. Alors, l'on se voit dans l'obligation de poser une question : en quoi la thèse de Matata fait-elle mal ?

Thèse bien ciselée

Sur le plan scientifique, il y a lieu de relever que la thèse de Matata qui a d'ailleurs porté sur la qualité de l'ajustement budgétaire et la croissance sur la période 1974 - 2015 n'a rien à avoir avec toute polémique à connotation politique. Sinon, le très le célèbre professeur James Allan Robinson de l'Université de Chicago aux Etats-Unis, classé parmi les prochains nobélisables en économie, n'aurait pas fait le déplacement de Kinshasa pour cautionner une supercherie. Un autre grand nom de l'économie, le professeur Chicot Eboué de l'Université de Nancy en France - du reste- co-promoteur de la thèse de Matata - ne pouvait pas, non plus, se retrouver le samedi 3 février 2018 pour appuyer un travail qui n'était pas scientifiquement correct.

C'est dire qu'en restant strictement dans les sciences économiques, la thèse doctorale de Matata se justifie à tout point de vue. Si tel est le cas, il y a lieu de chercher, peut-être, ailleurs la raison de toute l'agitation qui entoure cette thèse. Une si grande agitation qui n'est nullement scientifique. Car, sur ce plan précis, la thèse doctorale de Matata tient et résiste à la critique, de bout en bout. La seule piste possible pour comprendre cette hargne est le terrain politique où Matata compte plus d'ennemis que d'adeptes. En effet, depuis le ministère des Finances jusqu'à ses années de gloire à la Primature, Matata n'a pas fait que des sympathisants. Le succès économique qu'il a aligné entre 2010 et 2015 a entouré la fougue de sa famille politique, la Majorité présidentielle. C'est cette même MP qui a cherché par tous les moyens à torpiller son action, alors qu'il accumulait de bons résultats pendant sa gestion du gouvernement central. C'est cette même Majorité présidentielle-là, qui s'agite également pour le salir sur le plan scientifique, après l'avoir raté sur le terrain politique.

In tempore suspecto

Il ne faut pas oublier qu'au sein de la MP, il y a des clivages qui cherchent par tous les moyens à positionner leur pion dans l'optique où la famille politique du chef de l'Etat se trouvait dans l'obligation de trouver un dauphin à son autorité morale, le président Kabila, à la prochaine présidentielle. Sur la liste de personnalités de plus en plus citées, Matata serait en très bonne place. Ce qui explique toutes les flèches mouchetées lancées contre lui pour l'éclabousser, en le présentant notamment, comme un tricheur et, donc, non habilité à exercer la fonction présidentielle. Certes, la démission du professeur Mabi est un acte administratif à replacer dans le cadre normal du fonctionnement de l'Université protestante au Congo.

Mais, cet acte a des ramifications politiques évidentes. Ce n'est donc pas un acte isolé. Il s'inscrit dans un schéma politique réfléchi où le professeur n'aurait peut-être été utilisé que comme un élément d'un grand puzzle qui ne va pas s'arrêter à la seule thèse doctorale de l'UPC. D'autres coups bas contre Matata sont en gestation. L'objectif visé est de le disqualifier de la course probable au dauphinat. Sans doute, l'UPC qui se sent offensée par cet acte ne manquera pas de réagir pour rétablir sa crédibilité. Quand la politique s'invite dans le monde scientifique, tous les coups sont permis.