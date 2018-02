Congo-Kinshasa: Rendez-vous électoral du 23 décembre 2018 - La machine à voter divise davantage !

Jusqu'où irait ce langage des sourds entre la CENI et les Etats-Unis d'Amérique ? En dépit de leur ferme volonté à soutenir les élections en décembre prochain, le pays le l'uncle Sam hausse, à nouveau, le ton pour contester le vote électronique lors des joutes qui approchent, lentement mais sûrement.

Pour la CENI, il est impossible d'organiser les élections en décembre 2018 sans la machine à voter. Les Etats-Unis, voire la Communauté Internationale, par contre, s'opposent fermement à ce mécanisme électoral. Eux, comme une frange importante de l'Opposition RD. Congolaise, y compris la Société Civile, proposent, à cor et à cri, les bulletins papiers, pour éviter toutes formes des risques dont la tricherie et l'exclusion des certaines parties prenantes.

Elle a déjà planté le décor pour le rendez-vous électoral du 23 décembre 2018. La Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI a, d'ores et déjà, démarré la sensibilisation sur l'usage de la machine à voter. Malencontreusement, voici que les Etats-Unis s'interposent, et recommandent les bulletins papiers comme une frange importante de l'Opposition RD. Congolaise. Lentement mais sûrement, l'hypothèse du report des élections prévues en décembre 2018 revêt de plus en plus un sens.

Décor planté

Le processus électoral en RD. Congo préoccupe de plus en plus. Il n'est plus que le monopole de la CENI et du seul peuple Congolais, le monde entier s'y intéresse. Au moment où la CENI se tord le cou pour organiser les élections d'ici 2018, conformément au calendrier électoral en cours, les uns et les autres se tiraillent encore par rapport au décor planté pour lesdites échéances voulues inclusives, apaisées et crédibles. En dépit du calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 et qui, du reste, demeure contesté par plus d'un, de la loi électorale en vigueur contre laquelle une requête en inconstitutionnalité est en cours de traitement à la Cour constitutionnelle, cette-fois plus que jamais, la problématique de la machine électronique proposée par la CENI laisse couler encre et salive, à l'interne comme à l'externe.

Persuadée que l'impossibilité de tenir des élections d'ici décembre 2018, sans la machine électronique, paraît utopique, sinon impossible, la Commission Electorale Nationale Indépendante a réceptionné depuis le 9 décembre 2017 le premier lot des machines à voter. A ce jour qu'elle a, d'ores et déjà, déboursé énormément des fonds pour acquérir lesdites machines, voici que les Etats-Unis, par la l'entremise de la même Nikki Halley, Ambassadrice du pays de l'uncle Sam à l'ONU, celle qui est venue dernièrement instruire la RD. Congo sur la volonté des USA de soutenir la tenue des élections en 2018, elle s'interpose une fois de plus à la volonté de la CENI, d'organiser les élections en décembre 2018, aux moyens des machines à voter.

Qui écoutera qui ?

Elle n'a pas l'allure de s'incliner face à la position des Etats-Unis d'Amérique, quoique leur suprématie à l'ONU où ils constituent une force, non la moindre. La CENI est décidément engagée sur la voie de prouver au peuple Congolais son indépendance régalienne. Elle fonce et ne ménage aucun effort pour sensibiliser la population au sujet de l'usage de ces machines électroniques, contestées à cor et à cri, au pays comme à l'étranger par ceux qui sont préoccupés par la situation du Congo de Lumumba, en crise électorale. Toutes choses restant égales par ailleurs, la position du président de cette institution d'appui à la démocratie, de reporter contre toute attente, le rendez-vous électoral du 23 décembre 2018 vers juillet 2019, dans la mesure où il faille tenir ces élections sans machine à voter, reste valable.

Ce qui est vrai, la tenue des élections en décembre 2018 devient de plus en plus hypothétique et affole plus d'un Compatriote. Pour leur part, les Etats-Unis, dirigés par Donald Trump, se prononçant par rapport à cette question des votes électroniques, telle que soutenue par la CENI, ce sont des bulletins papiers ou rien, pour éviter ce que l'Ambassadrice des USA à l'ONU qualifie de risque colossal. Hélas ! Le flou prend, à nouveau, place comme ce fut le cas en 2016 et même en 2017. La certitude de tenir les élections en décembre 2018 ne rassure guère. A quand l'alternance démocratique rêvée par tous ?