Congo-Kinshasa: Dossier éleveurs et vaches au Bandundu - Jean-Paul Moka lance un ultimatum !

L'affaire des vaches et des éleveurs qui se retrouvent depuis quelques semaines dans l'ex- Province de Bandundu continue à susciter des réactions de la part de la population congolaise, en particulier les ressortissants de ce coin du pays.

Le Dr Jean-Paul Moka, Président National du parti politique «Mouvement bleu» et ressortissant de l'ex-province de Bandundu, qui s'est confié hier, mercredi 14 février, à la presse, a premièrement brossé le tableau de ce qui se passe dans sa province. Il a des craintes que cette affaire ne se transforme en une tentative d'invasion de sa province, d'encerclement de la ville-province de Kinshasa ou encore du musèlement de la population en cas des troubles. D'où, il a donné un ultimatum de trois mois pour que ces éleveurs qui ne parlent que les langues étrangères y compris leurs vaches plient bagages et quittent le Bandundu, avant que tous les ressortissants de ce coin ne prennent d'autres dispositions.

Le Dr Jean-Paul Moka, originaire du Bandundu est monté au créneau hier, mercredi 14 février, pour dire non à cette affaire de 452 familles étrangères accompagnées de 5.000 vaches qui se trouvent présentement dans sa province, précisément à Bukanga Lonzo et à Popokabaka.

Ce, avant d'expliquer qu'il est impossible que 452 familles, avec un cheptel de 5000 têtes quittent Uvira à pied pour s'installer à Bukanga Lonzo. A moins qu'il y ait un miracle comme du temps de Moïse, dit-il. Et de faire savoir que toute personne qui a fait l'armée et qui est officier sait que pour occuper les endroits où ces éleveurs habitent aujourd'hui, il faut faire la lecture des cartes qui impliquent les données des montagnes, des châteaux d'eau, des ponts, des aéroports, des hôpitaux, des missions catholiques, protestantes, et autres.

A leur tour, les officiers supérieurs apprennent la géographie de référence appelée autrement la géoref. La personne qui connaît la géoref, poursuit-il, sait que pour quitter Uvira et arriver à Bukanga Lonzo, il existe des ponts. Or, plusieurs de ces ponts ne sont plus opérationnels. Ainsi, il doute fort que ces éleveurs aient emprunté les routes. Ses recherches ont révélé qu'il n'y a qu'un seul type d'avion au monde qui peut faire cette opération. C'est le C130 qui, est un avion militaire américain. «Même un Antonov ne peut pas transporter ce type de bétail de cette quantité », a ajouté M. Moka.

Ces avions ont la capacité de décoller et d'atterrir sur les pistes courtes et il existe un aéroport à Bukanga Lonzo. Il estime que ces éleveurs ont été amenés nuitamment parce que si c'était la journée, cela ne pouvait qu'attirer l'attention des populations.

Où trouver ces avions ?

A cette question, il a souligné que ces avions ne sont ni à Uvira, ni dans le Ruzizi. Ils sont retrouvables en Ouganda, précisément à Antebe qui est parmi les bases militaires américaines.

Sa crainte est que ces éleveurs qui sont à Popokabaka ont une entrée vers le Kongo Central et ceux qui sont à Bukanga Lonzo ont une ouverture directe à Kinshasa.

Faut-il tirer des conclusions pour dire qu'il existe un plan pour envahir ou encercler Kinshasa ou un plan de coloniser à long-terme les régions du Bandundu qui sont très fertiles et se retrouver dans les mêmes schémas que les Rwanda, Kivu, Nord-Katanga, Kasaï ? Voilà les questions qui taraudent l'esprit de ce ressortissant du Bandundu.

Selon lui, ces personnes qui ne parlent que les langues étrangères et qui ont leur propre interprète qui parle un peu de Kikongo pourront dans deux ou trois ans commencer à réclamer les droits de terre ou provoquer des guerres interethniques comme ce qui se passe entre les Lendu et les Hema en Ituri. « Raison pour laquelle, je demande avec beaucoup de retenue que ces gens rentrent paisiblement chez eux», a-t-il insisté. Et de dire qu'il est prêt à conduire une délégation ensemble avec les leaders d'opinion du Bandundu pour que ceux qui sont derrière ce projet donnent des éclaircissements sur ce dossier. «Mieux vaut avertir que guérir par les mots », a conclu le Dr Jean-Paul Moka.