Congo-Kinshasa: Incidents du dernier match - La Linafoot somme Lupopo de payer une amende de 20.000 dollars

Au-delà de toutes ces sanctions à l'encontre de Lupopo comme personne morale, la Linafoot a aussi ciblé des dirigeants de Lupopo à titre individuel. Le Secrétaire Sportif Adjoint de l'équipe, Kilumbu Damien, écope d'une suspension d'un mois et condamné à payer une amende de 200 dollars ; l'entraineur Principal Bruno Bla est suspendu pour un mois et condamné, lui aussi, à payer une amende de 200 dollars ; de même que le médecin de l'équipe, le Dr Tengu Guylain. La Linafoot leur reproche d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit des officiels.

Ce n'est pas tout ! Lupopo est sommé également de payer les préjudices matériels et corporels causés, conformément à l'Article 44 point 2 du CDF. Notamment, les casses au stade Kibassa Maliba ; le système de communication des arbitres ; le téléphone portable de marque Iphone 5S du commissaire au match ; la réparation de la clôture des Sœurs de la Congrégation «Bakita» ; et le chrono de l'Assistant II Nkulu Banza. Et la Linafoot rappelle qu'en cas de récidive, Lupopo sera exclu de la compétition et relégué en division inférieure.

