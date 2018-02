Madagascar: « Conférence Serial Entrepreneur » - Noro Andriamamonjiarison invitée de ce jour

Les « Serials Entrepreneurs » vont encore frapper fort ce jeudi après-midi. Comme il est déjà de coutume pour l'ONG Le CEENTRE (Le Centre d'Excellence en Entrepreneuriat), un acteur du paysage entrepreneurial malgache est invité dans la grande salle de l'ISCAM, pour partager sur un thème avec l'assistance.

Entrepreneurs, grand public, étudiants et professionnels seront au rendez-vous. Cette fois Joséphine Soanorondriaka Noro Andriamamonjiarison, présidente du Groupement des Entreprises Malgache (GEM) depuis 2011, sera l'invitée du jour. Les paroles et témoignages seront ainsi articulés autour du thème « Comment l'entrepreneur imprime sa marque dans son environnement ». Selon les organisateurs, cet évènement se veut par ailleurs comme le premier d'une suite de nombreux autres, où l'ONG prévoit d'inviter d'autres grandes figures de l'entrepreneuriat malgache à l'image de la présidente du GEM. Riveltd Rakotomanana, directeur exécutif du CEENTRE confie : « Cette année, nous n'allons inviter que des icônes dans leurs domaines; et pour cette raison, nous allons appeler la saison « Serial Entrepreneurs. Senior Edition » ».

Parcours. Noro Andriamamonjiarison, est une figure emblématique du secteur privé, selon le CEENTRE. « Son parcours académique démarre à Madagascar où elle a étudié l'économie puis successivement à Philadelphie et à Paris, où elle décroche un MBA à HEC et un DEA de l'Université Panthéon Sorbonne. Elle entame ensuite sa carrière professionnelle comme analyste financière au sein de la banque BNP Paris. Elle rentre en 1991 à Madagascar pour diriger une filiale du groupe Bolloré. En 1996 son aventure entrepreneuriale commence avec la création de la société Jocker Marketing, spécialisé dans l'affichage publicitaire et l'impression grand format tout en poursuivant des activités en tant que consultante.

Elle crée en 2003 Hermès Conseils, un cabinet spécialisé en études économiques, en marketing et en communication. A ce jour, elle préside un groupe diversifié de six sociétés toujours dans les mêmes secteurs. C'est en 2011 qu'elle devient la première femme à prendre la tête du principal syndicat patronal du pays, le Groupement des Entreprises Malgache, et ce jusqu'à aujourd'hui. Elle a été plus récemment élue en 2016 présidente de la Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) », indique Le CEENTRE.