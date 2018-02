Madagascar: Le SeFaFi dénonce - Instrumentalisation de la société civile par les politiciens

Il est totalement utopique d'imaginer que puisse exister un représentant ou une entité unique et crédible de l'ensemble de la société civile.

Selon le SeFaFi, à Madagascar, l'expression « société civile » est mise à toutes les sauces. Cet observatoire de la vie publique s'en est inquiété à plusieurs reprises, rappelant ses caractéristiques et ses fonctions, s'inquiétant de son manque d'indépendance et de représentativité, dénonçant son instrumentalisation par les politiciens et incitant à sa mobilisation au service du bien commun. Toujours est-il que la société civile réunit tout ce qui ne relève pas des institutions et des responsabilités étatiques, elle recouvre tout ce qui n'est pas État : les personnes individuelles, la famille, l'organisation sociale, l'économie, la culture et la religion. Exclusives l'une de l'autre, la société civile et la société politique constituent ensemble la totalité d'une société donnée, à l'exception notoire de la société militaire, vouée à la défense de la Nation et de ses dirigeants, dont les règles de fonctionnement en font une entité distincte de la société civile et de l'État.

Action. La principale caractéristique de la société civile est de récuser toute finalité politique. Autant le but de l'action politique consiste à gérer l'intérêt général de la nation, indépendamment des intérêts particuliers et parfois contre eux, autant la société civile ne se préoccupe, par le biais de ses multiples composantes, que d'objectifs spécifiques : ceux des entreprises, des diverses associations, des confessions religieuses, des défenseurs des droits de l'Homme, des ONG, etc. Vouloir exercer le pouvoir implique la création d'une organisation dévouée à cette ambition et capable de mobiliser les électeurs. C'est la raison d'être des partis politiques, particulièrement prolifiques dans la Grande Île. Mais ces partis, qui ne sont pour la plupart que des groupuscules réunissant quelques parents ou amis, se confondent souvent avec des associations relevant de la société civile et qui dissimulent leurs ambitions avant de faire apparaître leurs calculs politiques.

Méfaits. Cette configuration ambiguë constitue la principale menace pour la crédibilité de la société civile. Celle-ci est alors perçue, par le citoyen, comme l'étape préalable d'un engagement politique qui n'ose pas encore se déclarer ouvertement. On en a vu les méfaits récemment, lorsque des représentants autoproclamés de la société civile ont engagé des discussions avec le pouvoir politique, représenté par le Premier ministre, pour mettre au point la version du Code électoral que le Parlement devra avaliser. Or les règles relatives aux élections relèvent de la souveraineté nationale, c'est pourquoi elles font l'objet de lois organiques. La société civile peut avancer ses suggestions. Mais discuter des termes d'un projet de loi avec le pouvoir exécutif témoigne, de part et d'autre, d'une grave méconnaissance du fonctionnement démocratique et de la bonne gouvernance. Les parties prenantes de la société civile devraient donc, de toute urgence, exprimer leur refus de s'associer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du pouvoir.

Toujours d'après le SeFaFi, il en résulte logiquement que la volonté de fédérer les éléments de la société civile est utopique, voire dangereuse. Un président unique de la société civile ne peut être qu'un opportuniste autoproclamé et sans aucune légitimité. Qui pourrait prétendre représenter valablement toutes les composantes de la société civile, cet « ensemble des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, ou religieuses » ? Qu'un prétendu président de la société civile ait élaboré une « charte de la société civile » (élaborée et approuvée par qui ?), et qu'il soit reconnu par le gouvernement ou par la soi-disant communauté internationale à Madagascar, ne change rien au problème, bien au contraire.