Tunisie: Chedly Ayari - «Même si le vote m'est favorable, je me retirerai... »

Si le bloc parlementaire de Nida Tounès semble se diriger vers un vote en bloc (à l'exception de certains comme Fadhel Omrane), le bloc parlementaire d'Ennahdha est divisé. Ainsi, Mohamed Ben Salem a demandé à son groupe de se réunir «pour y voir un peu plus clair et pour que l'ensemble des élus votent en connaissance de cause».

Avec lettres et décharges à l'appui, le staff de la Ctaf prouve, qu'à plusieurs reprises, le gouverneur de la BCT a correspondu avec la présidence du gouvernement pour attirer son attention sur la nécessité de corriger le tir et le risque qu'encourt la Tunisie.

«L'ensemble des recommandations techniques ont été remplies. Par contre, en ce qui concerne l'efficacité et l'impact de l'arsenal juridique dans la réalité, ils nous font défaut», affirme Chakib Al Adib, colonel à la douane et détaché à la Ctaf.

Le staff explique en effet que la perplexité du Gafi par rapport au cas tunisien provient principalement de l'existence d'une seule et unique condamnation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

