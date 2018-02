Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme - Le pays procède au lancement officiel, ce jeudi

Le lancement de l'édition 2018 de la journée internationale des droits de la Femme aura lieu ce jeudi 15 février à 8h au palais de la culture de Treichville. Le thème retenu pour cette édition au niveau national est : « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ».

A travers cette cérémonie de lancement, le Ministère en charge de la Promotion de la Femme veut mobiliser les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers ainsi que tous les acteurs autour de la question de l'autonomisation de la Femme.

Il sera aussi question de sensibiliser les populations cibles particulièrement les femmes et susciter leur adhésion et implication aux activités de la JIF.

Créer les conditions en vue d'assurer l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. C'est le défi que veut relever cette année, le Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité à l'occasion de la journée internationale de la femme (JIF) célébrée le 08 mars de chaque année. Pour y parvenir, la Ministre Mariatou Koné et son équipe multiplient les actions et les plaidoyers.

Ces actions du Ministère de la Femme interviennent dans un contexte national marqué par un environnement favorable à la promotion de la femme.

Pour rappel, la célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) instituée par les Nations Unies en 1977 offre chaque année, à la date du 8 mars, aux Etats l'occasion de faire le suivi des avancées en matière des droits des femmes pour leur pleine participation à la vie de l'humanité.

Dans cette dynamique mondiale, le thème retenu est : « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ».