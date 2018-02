Madagascar: Saint-Valentin / Mirado - L'opération séduction continue !

Il a fait chavirer plus d'un cœur et il continue encore de faire palpiter la jeunesse malgache. Lui c'est Mirado, toujours séducteur, il a choisi de rencontrer une fois de plus les inconditionnels pour célébrer la fête de l'amour

Il y a dix ans, Mirado a été la coqueluche des adolescentes. Après un long silence, il revient sur le devant de la scène pour le bonheur de ceux qui aiment les chanteurs de charme. Rendez-vous donc ce vendredi à la « Serre » à Ambolokandrina. Pour ce faire, le jeune homme se verra partager la scène avec Fidy Dibl, Donna, Chris Rabe, Tony, Saholimalala, Pouna, et Clarisse Razafy. Un doux mélange de musique de charme et de poésie, savant cocktail d'une soirée parfaite entre amoureux.

Durant des années, Mirado a été le symbole de l'adolescent amoureux et romantique, avec son air de pop-rockeur, le jeune homme a rencontré un succès fou auprès de ces « damoiselles ». Pas plus tard que le 4 février, il a signé son « come-back » au Palais des Sports avec Tovo j'Hay. Apparemment, le jeune homme n'a rien perdu de son charme. Evidemment, ses chansons ont marqué plus d'un, étant donné qu'il a fait de l'amour son thème de prédilection. Entre « Lasa », « Ilay hatsaranao» et « Eny sa tsia » ses tubes restent ancrés dans les mémoires des gens, comme des marques indélébiles.

A rappeler que Mirado a été un véritable phénomène à lui tout seul. Son succès s'est étendu sur plusieurs années. Récemment, le chanteur revisite ses titres, et en sort de nouveaux comme « Ny Alokao », « Aza mandao ». Sans changer de registre, Mirado reste fidèle à son style. Une formule qui gagne autant pour lui que ses fans.