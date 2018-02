Madagascar: Cercle de Réflexion pour l'Avenir de Madagascar - Les lignes directrices de sa vision politique détaillée !

Par ailleurs, il estime qu'il est plus qu'indispensable d'instaurer la sécurité, notamment, au niveau local. « Une collaboration avec les "andrimasom-pokonolona" est primordiale », poursuit toujours le Cram. Dans cette même optique d'idée, le cercle de réflexion a son mot à dire par rapport à la justice et à son indépendance. « Un pacte sera signé entre les juges, les agents pénitentiaires, les avocats, bref, le personnel de la Justice. Ce pacte évitera surtout les cas de corruption susceptibles de se produire », conclut le Cram.

Lignes directrices. La première étape consiste donc à changer de Constitution. « Nous mettrons en place le "Conseil National pour la Refondation et la Reconstruction du pays", dissoudre les institutions qui occasionnent des dépenses dispendieuses pour le pays, dissoudre le poste de Premier ministre ainsi que le gouvernement, et mettre en place les régions autonomes », propose le Cram. Mais ce n'est pas tout. Le cercle prône l'alternance démocratique qui garantira l'absence de troubles en période électorale.

Dans un communiqué en date du 13 février, Joël Harison Marie René, le président du cercle, souligne noir sur blanc que la structure coloniale qui se pérennise n'est plus conforme aux réalités actuelles. « Il faut partir des fokontany et promouvoir l'équilibre régional », lit-on dans le communiqué.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.