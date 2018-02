Madagascar: Emilhiot Marozara - Pour une prestation de serment sur les tombeaux familiaux !

Emilhiot Marozara propose donc que ceux qui doivent prêter serment avant d'entrer en fonction le fassent sur leurs tombeaux familiaux.

Des détournements de deniers publics, des cas flagrants de corruption, de vol, d'absence d'intégrité morale, mauvaise gouvernance et la liste est loin d'être exhaustive. Nonobstant le fait que les dirigeants ont effectué, avant leur prise de fonction, une prestation de serment, trouvent-ils toujours un moyen d'en faire une dérogation.

Basta ! C'est bien le mot qui pourrait décrire ce que ressent le peuple à l'égard des autorités. Il ne se passe, un jour, sans que ces dernières éprouvent le besoin d'enfreindre une loi ou un règlement. Ce ne sont pas les illustrations qui manquent et pour preuve, la dernière en date n'est autre que l'affaire des sommes exorbitantes des marchés publics de l'année 2016. Et pourtant, avant de prendre leurs fonctions, certaines d'entre ces autorités prêtent serment, en l'occurrence, le président de la République, les magistrats, ou encore les médecins. Un homme ou femme de pouvoir levant la main droite et mettant la main gauche sur un Livre Saint, puis prononcer le serment, c'est un geste qui ne passe pas inaperçu. Mais après, on se demande comment trouvent-elles, ces autorités, un moyen d'en faire une dérogation ?

Les « Razana ». Emilhiot Mamy Marozara, directeur administratif et financier de la Société Eosol Madagascar, un des 25 promus de la 13e promotion du programme « Youth Leadership Training Program » (YLTP) de la fondation Friedrich-Ebert Stiftung (FES) propose une autre alternative. « Approfondissons notre culture et nos valeurs », affirme-t-il. Que veut-il dire donc ? « Le peuple malgache a toujours affirmé sa croyance et son respect envers les ancêtres, les 'Razana'. Ils font partie de notre culture. C'est la raison pour laquelle je propose à ce qu'on abandonne la forme de prestation de serment habituelle par laquelle on ne se sent pas véritablement engagé. Qui parmi nous oserait ne pas respecter sa parole après avoir juré sur la tête de ses ancêtres ? Personne ne souhaite s'attirer la foudre des 'Razana' », explique-t-il.

« Loi Marozara ». Emilhiot Marozara souhaite donc à ce que cette nouvelle alternative acquière rapidement une force juridique. « La plupart des gens avec qui j'ai débattu à propos de ce sujet ont suggéré à ce qu'on le transforme en une proposition de loi dite « Loi Marozara », a-t-il indiqué. A cet effet, il exhorte les législateurs à considérer cette proposition, à la transformer en une proposition de loi et à la voter pour qu'elle puisse être en vigueur et changer la donne. « Souhaitons qu'elle soit votée avant la présidentielle de 2018 pour le président de la République nouvellement élu soit le premier à l'étrenner », souligne-t-il au passage. Etant donné que cette proposition revêt un caractère transversal, quelques amendements de certains textes devraient avoir lieu, « selon les fonctions et les responsabilités nécessitant une prestation de serment », pour reprendre les termes d'Emilhiot Marozara. Il s'agit, en l'occurrence, de l'article 48 de la Constitution. « Pour les autres fonctions, on peut cadrer la prestation de serment dans une loi organique ». A suivre.