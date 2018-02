Madagascar: Accès à l'électricité - Des solutions commercialement viables au bénéfice des personnes vulnérables

Séance de présentation de solutions commercialement viables au niveau communautaire pour l'électrification, dans les locaux de la BAD à Abidjan

La deuxième édition du Forum Africain pour la Résilience (FAR) s'est tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire les 8 et 9 février 2018. Plusieurs propositions de solutions pour l'accès à l'énergie ont été présentées dans ce cadre.

Toucher le bas de la pyramide ! Tel est l'objectif du FAR 2018 organisé par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), dans les locaux du Centre de Commerce International d'Abidjan. En 2017, les interventions de cette institution dans le domaine de l'énergie a permis à 4,4 millions de personnes en Afrique d'avoir accès à l'électricité. Lors du Forum africain de la semaine dernière, le financement et les solutions pour favoriser l'accès à l'énergie figuraient parmi les grands casse-tête de l'événement.

En effet, sur le 1,1 milliard de population qui n'a pas d'accès à l'électricité dans le monde, 590 millions se trouvent en Afrique. Et pourtant 65% d'entre eux sont couverts par le réseau mobile, 80% se trouvent en zone rurale et 70% sont facilement touchés par les réseaux décentralisés.

Par ailleurs, 90% des écoles primaires sur le Continent sont dépourvues d'électricité ; et 608.000 africains meurent chaque année à cause de la pollution causée par le bois de chauffe utilisé pour la cuisson. Pour la BAD, électrifier et éclairer l'Afrique fait partie des cinq priorités adoptés, appuyé par le New-Deal convenu avec les Etats membres. Cette fois, avec ses partenaires ainsi que les représentants du secteur privé et les universitaires, cette institution est à la recherche de solutions commercialement viables pour électrifier l'Afrique.

Solaire. Lors des présentations d'hier, le système solaire est le plus prisé par les participants. Ce système a, en effet, permis de résoudre le manque d'électricité dans bien des pays d'Afrique. La princesse Abze Djigma, ambassadrice pour l'énergie renouvelable du Burkina Faso a présenté sa solution pour l'éclairage en milieu rural, permettant de prolonger les heures d'étude pour les écoliers et les heures de travail pour leurs parents. Corine Riquet, représentante régionale du CGAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a mis en avant le système solaire « Pay as you go » qui peut offrir de la connectivité et de l'accès à l'énergie à tous, même dans les zones les plus reculées ... si les moyens financiers sont suffisants.

D'après ses dires, 1,6 million d'unités de ce système, qui bénéficient à huit millions de personnes, ont déjà été distribuées sur le Continent. Certes, l'Afrique est sur le point d'être le prochain pôle de croissance dans les décennies à venir, mais cela exige encore de la disponibilité de l'énergie, condition indispensable pour favoriser les activités créatrices de richesses.