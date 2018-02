Madagascar: Congé forcé au sein d'une zone franche - Ultimatum des employés

Pourtant, ces employés n'ont pas touché de salaire depuis deux mois... Raison pour laquelle, ils revendiquent le respect de leurs droits sociaux et de la loi tout simplement. Car si respect du droit du travail il y avait, une telle situation n'aurait pas pu « s'éterniser ». Par ailleurs dans la foulée, une scission a été remarquée au niveau des employés. Certains auraient trouvé un terrain d'entente - en haut lieu - avec les employeurs et d'autres - ceux qu'on a rencontré hier - sont demeurés « lésés » ou « resy » comme d'habitude, pour reprendre le terme de leur représentant... Mais ils se battent encore pour leur droit et c'est déjà un bon début !

72 heures. A travers le sitting, le personnel de cette entreprise de zone franche souhaitait tirer la sonnette d'alarme quant aux manquements administratifs dont ils ont été victimes. Depuis hier, ils ont donc lancé un ultimatum- de 72 heures à compter d'hier à l'endroit du ministère du Travail et des lois sociales, pour une meilleure considération de leur dossier à l'aune des lois qui régissent le Droit du Travail portant le numéro « 4601 ». Leur représentant de rappeler qu'ils ont respecté toutes les procédures légales à suivre depuis le 11 décembre, date de début du simulacre de chômage technique, simulacre, car l'entreprise en question les a mis en congé en raison de l'automatisation de la production, alors qu'elle a refusé de prendre en compte et de payer le préavis de ceux qui en ont fait la demande.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.