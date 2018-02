Madagascar: Maladies oculaires - La rétinopathie diabétique touche de plus en plus de Malgaches

Si pour beaucoup de Malgaches, les maladies des yeux se résument à la cataracte, la rétinopathie diabétique occupe de plus en plus de terrain. Maladie qui touche spécialement les personnes diabétiques, cette pathologie présente des symptômes particuliers tels que des corps flottants, en effet de flou, des zones sombres au niveau de la vision ou encore des difficultés oculaires dans la perception des couleurs. La maladie est présente dans la Grande Île où le nombre de diabétiques ne cesse de croître. Olivier Rabenjamina, président du Lions Sight First Madagascar a affirmé lors d'une interview effectuée au CHU-JRA, mardi 13 février 2018, que « la maladie peut entraîner la cécité si elle n'est pas traitée à temps».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.