Madagascar: Amnesty international - Pour l'amélioration des conditions de détention

Selon Amnesty International, les autorités malgaches doivent cesser immédiatement d'envoyer des prévenus en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Tsiafahy, décongestionner cet établissement et améliorer nettement les conditions de détention, a déclaré Amnesty International le 12 février 2018.

En octobre 2017, la population carcérale s'élevait à 988 prisonniers, soit trois fois la capacité d'accueil de cette prison, dont près de la moitié est dans l'attente de son procès, parfois depuis des années. Les conditions de vie à la prison de Tsiafahy sont totalement inacceptables et constituent des peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants, absolument prohibés par le droit international. Elles bafouent également la Constitution et les lois malgaches et particulièrement le Décret 2006-015, qui prévoit que Tsiafahy ne devrait accueillir que des prisonniers condamnés, purgeant des peines de réclusion à perpétuité ou considérés comme dangereux.

Espace minimum

En août 2017, une délégation d'Amnesty International s'est rendue à la prison de Tsiafahy et a constaté que les prisonniers sont enfermés dans des cellules sombres, accueillant chacune plus de 200 détenus, alors que la capacité est fixée à 70. Deux plateformes de béton dans chaque cellule servent de lits, où les prisonniers dorment entassés, sans couverture ni ventilation. Les cellules font 12 mètres de long, sur cinq de large et cinq de haut.

D'après les normes internationales, entre autres, « chaque détenu doit disposer [... ] d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante, qui doit être propre au moment où elle est délivrée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté »1. Elles prévoient aussi que l'espace minimum disponible doit être de 3,4 m2 par personne pour le logement en cellule partagée ou en dortoir. Les prisonniers à Tsiafahy ont environ trois fois moins d'espace que ce qui est prévu par ces normes.