Madagascar: « Team building » - Après Mantasoa un remaniement attendu

Olivier Mahafaly Solonandrasana reconnaît que son équipe peine au niveau de la communication.

L'inflation et la hausse insupportable des prix du riz, l'insécurité généralisée et les kidnappings, ainsi que la corruption. Ce sont entre autres, les sujets évoqués durant le « Team building » du gouvernement Olivier Mahafaly Solonandrasana qui s'est déroulé pendant deux jours à Mantasoa. C'est ce qu'a déclaré le locataire de Mahazoarivo avant l'ouverture de cet évènement. Cela signifie-t-il que les ministres responsables de ces fléaux ont failli à leurs missions ?

En tout cas, bon nombre d'observateurs estiment que le moment est mal choisi pour organiser une « construction d'équipe » ou « coaching d'équipe » (ndlr : traduction littérale du « team building »). Le fait d'organiser deux jours de recyclage pour les membres du gouvernement à huit mois de la fin de son mandat confirme le fait que pendant quatre ans de pouvoir, le régime Rajaonarimampianina a toujours procédé à un pilotage à vue. C'est pourquoi le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » a nommé trois premiers ministres et a opéré de nombreux remaniements gouvernementaux en trois ans.

Recyclage. Face aux cris de détresse de la population qui subit de plein fouet les effets néfastes de la mauvaise gouvernance, la pauvreté, l'inflation et la corruption qui gangrène l'Administration, les détournements des ressources naturelles et l'insécurité grandissante, ce n'est plus le moment du recyclage, ni de la tergiversation. Les postes à responsabilité devraient être confiés à ceux qui ont de l'expérience et capables d'apporter des solutions adéquates aux difficultés subies au quotidien par la population. C'est pourquoi un remaniement gouvernemental est de mise après cette rencontre de Mantasoa.

D'autant plus qu'à entendre le Premier ministre, ce « team building » sera également une occasion pour les membres du gouvernement de renforcer la cohésion et de régler d'éventuels conflits internes. Certainement, Olivier Mahafaly Solonandrasana a profité de ces deux jours pour interpeller les ministres défaillants et ceux qui ne suivent pas ou qui continuent d'ignorer ses ordres. « Le gouvernement est une équipe... Les ministres ne travaillent pas pour leur compte personnel, mais plutôt pour le gouvernement et pour le peuple malgache », a-t-il déclaré à l'issue de la première journée. Et lui de reconnaître au passage que son équipe peine au niveau de la communication.

Le Premier ministre a aussi rappelé à son équipe que ce « team building » a été organisé en vue de coordonner les actions du gouvernement pour la mise en œuvre du programme « Vina 2030 » présenté à Iavoloha le 25 janvier dernier. Les Malgaches attendent désormais les répercussions sur leur quotidien de cette rencontre qui a coûté plusieurs millions d'Ariary aux contribuables.