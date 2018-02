Madagascar: Une équipe plus soudée pour avoir des résultats

Mais au-delà de ces propos de circonstance, on a perçu un certain agacement après ce qui a été considéré comme une tentative de l'évincer. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'une équipe soudée soit constituée. Le remaniement annoncé à plusieurs reprises est donc inévitable. Néanmoins, cette volonté de mettre les bouchées doubles n'arrive-t-elle pas trop tard ? Les préparatifs en vue de l'élection présidentielle nécessitent une mobilisation intense. Ils doivent être appuyés par des résultats probants de l'équipe au pouvoir.

Tous les analystes politiques ont mis en exergue le bilan peu reluisant de l'action de l'équipe gouvernementale. Les remarques ironiques qui ont accompagné les couacs observés au sein de l'Exécutif ont poussé le régime à essayer de redorer son image. Les dissensions qui ont été révélées au grand jour ont obligé le président et son Premier ministre à redéfinir les objectifs à atteindre. Ces derniers ont tout fait pour que les ministres soient conscients de leurs responsabilités. Certains commentateurs parlent de la nécessité de former une équipe performante. Le chef de gouvernement a nié l'existence de toute friction avec des membres de son entourage.

La réunion organisée dans la résidence présidentielle à Mantasoa ou « Team building » a permis de resserrer les rangs d'une équipe, de l'avis de tous, démotivée. Bien qu'elle se soit tenue à huis clos, on peut se douter de la manière dont le chef de l'Etat et son chef de gouvernement ont mis les pendules à l'heure. L'échéance de l'élection présidentielle est très proche et tout doit être fait pour mettre en avant des résultats.

