Le second match de la poule opposant le Burkina Faso au Niger s'est soldé par la victoire des Burkinabé (5-1). Cette rencontre a été une balade de santé pour les filles du coach Dembélé Adama. Le festival de buts des Etalonnes a été ouvert par Simporé Salimata à la 8ème minute. L'unique but du Niger a été marqué à la 70e mn par Moussa Rahina.

Mais la différence s'est faite au niveau du mental et de la détermination », a-t-elle expliqué à la conférence de presse d'aprèsmatch. Mercy Quarco, le coach du Ghana, a regretté que ses filles n'aient pas maintenu le rythme du début de match. « Mes joueuses ont bien démarré le match mais elles ne sont pas restées concentrées. Les Ivoiriens nous ont imposé un jeu physique » fait-elle savoir. Les filles de Clémentine Touré jouent leur second match de poule demain vendredi contre le Burkina Faso au parc des sports de Treichville.

A la reprise, les Ivoiriennes se montrent plus entreprenantes. Grâce à leur jeu physique et à leur détermination, elles déjouent le système technique du Ghana. Désorganisant ainsi le jeu de l'adversaire. La détermination du capitaine Cynthia et ses coéquipières finit par avoir raison de la technicité des Black Queen. Les Ivoiriennes ont dejoué les pronostics en remportant leur premier match dans la poule A. Pour le coach Clémentine Touré, la différence s'est faite au niveau du mental. « Nous avons joué contre une équipe du Ghana forte techniquement.

Alors que bon nombre d'observateurs les donnaient perdantes, les filles de Clémentine Touré ont déjoué les pronostics en battant leur adversaire du jour. Le but des Eléphantes a été marqué à la 51e mn par Pkaho Zote Nina. Suite à une chevauchée dans la défense adverse, elle a réussi à loger la balle au fond des filets. Le Ghana a pourtant entamé le match sur des chapeaux de route. Techniquement plus au point, la formation ghanéenne a dominé les débuts de la rencontre. Elle se crée des occasions mais sans parvenir à remuer les perches gardées par Djohore Cynthia.

