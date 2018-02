L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est au cœur des préoccupations du président Alassane Ouattara et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly.

Ce mercredi 14 février 2018, à l'auditorium de la Primature, Amadou Gon Coulibaly qui était face à la presse, a situé les Ivoiriens sur l'action gouvernementale et les perspectives de développement du pays. « Le premier sujet de l'actualité nationale, sur lequel je voudrais m'appesantir, concerne la révision de l'annexe fiscale 2018, et la polémique faisant état d'un « manque de fermeté » du Gouvernement qui revient sur des décisions prises », a indiqué le Premier ministre.

Faisant savoir que ce qui a toujours prévalu entre le Gouvernement et le secteur privé, c'est le dialogue. Annexe fiscale 2018 Amadou Gon Coulibaly a expliqué que depuis ces dernières années, le Gouvernement s'efforce de faire du processus d'élaboration de l'annexe fiscale un cadre d'échanges avec le secteur privé. « C'est dans ce cadre que le dialogue sur l'annexe fiscale 2018 a été rouvert. Ce dialogue a permis d'aboutir à des solutions consensuelles, basées sur des compromis concédés par les deux parties », a-t-il informé. Il a révélé que les dispositions nouvelles ont été annulées.

Ainsi, les droits d'accise des produits alcoolisés qui avaient été fixés à 10 points au départ, ont été ramenés à 2 points. Et ceux des produits non alcoolisés qui avaient été fixés à 8 points ont été ramenés à 2 points. Les dispositifs de transfert d'argent, dont la taxe avait arrêté à 0,5%, n'est plus en vigueur. Le tabac, avant l'annexe fiscale de 2018, était taxé à 35%.

Pour 2018, il avait été décidé de l'amener à 38% mais après discussion avec le secteur privé, cela a été arrêté à 36%. Selon le Premier ministre, ce n'est pas un manque de fermeté que de privilégier le dialogue, surtout « lorsqu'on a conscience de la nécessité de maintenir la sécurité, la paix sociale et le progrès économique si durement acquis avec le Président Alassane Ouattara ». Et d'ajouter : « Le Gouvernement et le secteur privé continueront à travailler, à chercher ensemble des mesures privilégiant l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la contrebande sur certains produits, notamment le tabac et les boissons alcoolisées. ».

Le Premier ministre a annoncé que la version amendée de l'annexe fiscale 2018, adoptée ce 14 février 2018 rentrera en vigueur ce jeudi 15 février 2018. Amélioration des conditions de vie des populations Amadou Gon Coulibaly a par ailleurs annoncé que le Gouvernement accélérera le rythme de réalisation et de livraison des logements afin d'offrir un toit à chaque Ivoirien. Précisant que plus de 10.000 logements devraient être livrés à cet effet en 2018.

Il a aussi évoqué l'accès à l'électricité aux villages de 500 habitants. Rassurant qu'au titre de l'amélioration des conditions de vie des populations, d'importants projets ont été mis en œuvre et les efforts seront poursuivis au niveau des infrastructures et services sociaux de base. A en croire le Premier ministre, au niveau de l'eau potable, les travaux engagés à Abidjan, par le Gouvernement depuis 2012, ont permis de régler, à ce jour, la question de la disponibilité en eau.

Reconnaissant qu'il y a encore des efforts à faire dans certains quartiers comme Abobo, Yopougon et autres, du fait de la vétusté des réseaux de distribution. Il a fait part aussi du renforcement de l'offre et la qualité des soins, relevant au passage que la Couverture maladie universelle sera généralisée en 2019. Un autre point de satisfaction, la lutte contre la cherté de la vie. A ce niveau, Amadou Gon Coulibaly a salué les actions menées qui ont permis de baisser de 9% le prix des denrées de grande consommation. « Nous ferons encore plus avec le marquage systé- matique des prix plafonnés sur certains produits », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne l'Enseignement supérieur, suite à l'ouverture de l'Université de Man en 2017 et aux travaux de réhabilitation et d'extension des Universités de Daloa et de Korhogo, amadou Gon Coulibaly a instruit sur les travaux de la future Université de Bondoukou et même de San Pedro qui démarreront en 2018. Il s'est réjoui de l'avènement de plusieurs centres hospitaliers à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment le CHU d'Angré et le premier Centre d'Oncologie et de Radiothérapie de Côte d'Ivoire ont été livrés en 2017. Sans omettre de manifester sa joie pour les nombreux centres hospitaliers qui seront bientôt réhabilités pour le bonheur des populations ivoiriennes. Dans le domaine du transport, il a réitéré que le renouvellement du parc auto des minicars ou Gbaka ne se fera pas systématiquement. « Il n'y aura pas de remplacement forcé.

Ce sera une adhé- sion volontaire. Pour la limitation de l'âge des véhicules importés, c'est pour assurer à nos concitoyens, le confort et la sécurité. C'est pour lutter contre l'insécurité routière mais c'est aussi pour développer le marché intérieur pour les montages de véhicules. Un accompagnement est prévu dans ce sens », a commenté le Premier ministre. Toujours dans ce domaine, il a révélé la livraison prochaine de 500 nouveaux autobus neufs cette année.

La bataille de l'emploi Le Premier ministre est revenu sur l'information selon laquelle le salaire de décembre des fonctionnaires ivoiriens a été payée par la France. « Le niveau de nos ressources fiscales, qui s'élèvent à 3227,8 milliards de FCFA en 2017, est largement suffisant pour permettre au Gouvernement de faire face au paiement des salaires de nos fonctionnaires de 1512 milliards de FCFA sans aucuns appuis extérieurs.

Pour les logements, si 4702 ont été livrés en 2017, il a annoncé pour l'accélération du programme, une livraison de 10 000 logements en 2018. Dans le domaine des infrastructures portuaires, le Premier ministre a informé que l'investissement de 350 milliards FCFA pour le Port autonome de San Pedro va générer 10 000 emplois. Dans le cadre de l'emploijeune, Amadou Gon Coulibaly a signifié qu'elle est une préoccupation majeure du Chef de l'Etat.

Toute chose qui passe par l'accélération de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, le soutien à l'émergence des champions nationaux, la poursuite des réformes structurelles, la promotion de la transformation locale des matières premières. Selon le conférencier, la réhabilitation de 23 établissements ne sera pas fortuite.

Car il s'agira d'assurer l'adéquation formation-emploi. Mieux pour lui, l'accent en 2018 et pour les autres années favorisera une redistribution des richesses. En prime, l'importance du capital humain, la transformation de la société ivoirienne, l'amélioration du bien-être des populations. « Nous pouvons avoir foi en l'avenir de notre pays. Les ingré- dients pour assurer le développement de notre pays sont là. L'emploi sera la grande bataille qui sera menée.

Nous devons gagner cette bataille. Nous pouvons la faire car nous avons les fondamentaux économiques pour le faire. Nous voulons créer le maximum d'emploi », a conclu le Premier ministre.