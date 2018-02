Bientôt l'institut NORC de l'Université de Chicago va conduire une enquête sur le phénomène du Travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Mais bien avant cette enquête, les acteurs impliqués dans la chaine de remédiation du phénomène et les enquê- teurs de NORC sont en conclave du 14 au 15 février 2018 afin d'arrêter une méthodologie commune et consensuelle qui rendra le phénomène intelligible.

La cérémonie d'ouverture de cet important atelier a été placée sous la présidence du Jean Claude Kouassi, Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, par ailleurs, Président du Comité Interministériel de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CIM) et repré- sentant de Madame Dominique Ouattara, Présidente du CNS. Pour le président du CIM, de nombreuses actions ont été initiées en Côte d'Ivoire et au Ghana afin de réduire le travail des enfants et supprimer les pires formes de travail des enfants.

Cependant, en dépit des progrès réalisés depuis l'adoption du cadre d'action conjoint visant à réduire de 70 % le travail des enfants dans la cacaoculture à l'horizon 2020, force est de reconnaître qu'à cette échéance, de nombreux défis restent encore à relever. Cet état de fait exige que les efforts, la collaboration et la coordination des initiatives soient redoublés.

Pour arriver à ce préalable, il est indispensable, selon lui, de disposer de données de plus en plus fiables sur l'ampleur du travail des enfants dans le secteur du cacao. Cependant, les enquêtes réalisées en 2008-2009 et en 2013- 2014 par l'université de Tulane pour mesurer le Travail des enfants dans la cacaoculture ont laissé apparaître un certain nombre de préoccupations au plan de la méthode et de l'interprétation des résultats.

C'est pourquoi au cours de la 7ème réunion annuelle du Groupe de Coordination des actions de lutte contre le Travail des Enfants dans la Cacaoculture (CLCCG) en août 2017 à Washington DC, NORC a été sollicité pour conduire la prochaine enquête et développer une nouvelle méthodologie qui va permettre de comparer les résultats obtenus d'une année sur l'autre et de prendre en compte la notion de travail socialisant. Kevin Hong, chargé des relations internationales à la Direction en charge du travail des enfants, du travail forcé et de la traite des personnes au Département du Travail des Etats Unis d'Amérique (USDOL) a émis le vœu que l'enquête puisse permettre aux différents acteurs impliqués dans le processus de remédiation du phénomène de progresser dans la lutte

. Madame Yao Patricia Sylvie, Secré- taire Exécutive du CNS, a traduit les préoccupations de Mme Dominique Ouattara quant aux insuffisances relevées lors des premières enquêtes menées par l'université de Tulane. Selon elle, ces préoccupations traduisent le besoin de faire une recherche plus affinée dont les résultats pourront refléter la réalité du phénomène du travail des enfants en Côte d'Ivoire.