Nigeria: Zone anglophone - Les communautés locales du Nigeria fragilisées

Or dans ce village enclavé au milieu de la forêt, il n'y ni eau potable, ni électricité. Et malgré les services de santé défaillants, les habitants se sacrifient pour soigner les réfugiés fragiles.

« C'est très difficile de prendre soin des réfugiés. Nous avons déjà terminé la production de manioc provenant du champ de mon épouse. Et maintenant, nous n'avons plus rien ». Les greniers sont quasiment vides. Les habitants ont épuisé toutes leurs ressources pour accueillir près de 500 réfugiés ces derniers mois.

Ce sont des millions de bénéfices. Mais à cause de la crise, regrette-t-il, on arrive à peine à gagner 100 000 nairas par semaine, parce que les gens ont peur de se déplacer».

Ce sentiment ambiant d'insécurité paralyse les activités économiques. Cette région vit essentiellement de l'agriculture : on y cultive des noix de coco, des bananes plantain... et toutes sortes de produits qui attirent, en temps normal, de nombreux clients camerounais.

C'est une petite concession, entourée de plantations d'ananas. Plusieurs réfugiés s'activent : il faut piler le mil, étendre le linge, ramasser du bois... au total, Denis Osang, héberge 18 réfugiés, en plus de ses 8 enfants et de son épouse.

