Afrique de l'Ouest: La belle entame des Ivoiriennes

La Côte d'Ivoire s'est imposée (1-0) en match d'ouverture, ce mercredi, face aux Ghanéennes au stade Robert Champroux d'Abidjan.

Enfin la Côte d'Ivoire du football renoue avec la victoire en compétition officielle. Sa sélection féminine a réussi l'exploit, en battant le Ghana (1-0) en match d'ouverture du tournoi féminin de l'Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa), zone ouest B.

Une victoire sur la plus petite des marges (1-0, 63e) grâce à Kpaho Nina sur une action individuelle. Un but que les protégées du coach Touré Clémentine ont défendu jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre béninoise, Ligan Aurore. Une victoire méritée, mais qui a été difficile à se dessiner pour Djohoré Cynthia et ses coéquipières.

Devant le premier vice-président de la Caf et président de la fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakyi, les Black Queens du Ghana, rajeunies à 80%, ont fait très bonne impression. Techniquement au-dessus des Ivoiriennes, Priscilla Okyere, Janet Egyr ont totalement absorbé les Éléphantes au milieu du terrain.

Se créant les meilleures occasions de but en première période. Mais Jane Ayieyam (23e), Mavis Owusu (25e) et Priscilla Okyere (33e), ont manqué de concentration dans le geste final.

Moins impressionnantes sur le plan collectif, les Ivoiriennes ont dû s'en remettre à leur défense regroupée autour de Diakité Mariam, et la gardienne Djohoré Cynthia.

C'est finalement à l'usure et au mental que les filles de Touré Clémentine ont fait chuter les joueuses ghanéennes. Revenues avec plus de détermination en seconde période, Gauzé Lynda et ses coéquipières ont profité de tous les espaces que leur ont offerts les Black Queens.

L'abattage de Tia Inès, leader technique de la sélection ivoirienne, a profité à Kpaho Nina qui ne s'est pas loupée sur la véritable action nette des Ivoiriennes en seconde période. Une victoire de caractère qui permet aux Éléphantes de se remettre en confiance avant la suite de la compétition.

« On s'attendait à un match difficile. C'est le mental qui a fait la différence parce que sur le plan technique, les Ghanéennes sont meilleures.

Nous avions besoin de cette victoire pour nous mettre en confiance », a indiqué Touré Clémentine. Pour leur prochaine sortie prévue vendredi à 18 h (Gmt), la Côte d'Ivoire sera aux prises avec Burkina Faso.