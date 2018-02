Cote d'Ivoire: Lôh/Djiboua - Les actions de développement de me Zéhouri saluées par les populations

Réussir est possible mais à travers le rassemblement de toutes les capacités, les forces et les énergies de l'ensemble des forces vives de la région.

« Le développement de notre région se fera avec toutes les populations sans coloration politique, ethnique et religieuse; et les solutions de ce développement ne sont pas au-dessus de nos forces.

Heureux de retrouver ses parents après une année 2017 faite de joie et de regrets, le flambeau, Me Zéhouri Bertin, a adressé sa gratitude aux populations et les a rassurées de sa disponibilité à toujours se mettre à leur service et au service de la région toute entière.

Il s'agit entre autres du don d'une ambulance hyper-médicalisée à la région, du don d'un véhicule de type 4×4 au chef des chefs de la région; du règlement de conflits entre populations, de l'organisation de la chefferie traditionnelle; des aides à la jeunesse et aux femmes, de l'appui à l'administration décentralisée et bientôt la construction d'une banque alimentaire régionale.

Toutes ces forces vives de la région se sont succédé au pupitre pour souhaiter leurs vœux de santé, de longévité et de succès à Me Paul-Arnaud Zéhouri Bertin tout au long de cette nouvelle année 2018.

Venus de toutes les contrées du Lôh-Djiboua, notamment de Divo, Lakota, Guitry, Yocoboué, Hiré, Zikisso ; chefs traditionnels, guides religieux, femmes, jeunes, les instances de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité-Côte d'Ivoire (ODAP-CI), le Haut-conseil des sages et les sections locales ; personne n'a voulu se faire conter l'évènement .

L'initiateur du Projet permanent de développement du Lôh-Djiboua (PPD-LD), le Notaire-Conseil Me Paul-Arnaud Zéhouri Bertin a reçu les vœux de nouvel an des populations du Lôh-Djiboua le samedi 10 février dernier à Divo

