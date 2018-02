Cote d'Ivoire: Femmes enceintes - Bientôt, un défilé de mode pour les valoriser

La cérémonie de lancement de la première édition de la future maman a lieu le mardi 13 février 2018 dans un hôtel de Cocody.

Mme Mafanta Touré Diaby, initiatrice de cet événement a annoncé que ce salon, le 1er du genre aura lieu les 23 et 24 février 2018 à un hôtel d'Abidjan pour valoriser les femmes enceintes.

Selon elle, c'est un salon pour la future maman, un rendez-vous de la femme enceinte. Elle a souligné que l'objectif est la célébration de la grossesse et ce sera un lieu de shopping, d'ateliers et de conférences autour de la grossesse.

Elle soutient que cette première édition permettra aux futures mamans d'avoir des grossesses épanouies tout comme l'après- accouchement. Et de révéler : « il y aura un défilé de mode Maternity Fashion Show, haut en couleurs concocté par les talentueux stylistes pour révéler la beauté de la femme enceinte dans toute sa splendeur.

C'est plus de 10 stylistes qui sont attendus et présenteront leurs plus belles collections pour femme enceintes ». Mme Mafanta Touré Diaby a martelé que le salon de la future maman, cette année soutient l'association Ephrata, une structure qui vole au secours des femmes enceintes défavorisées.

Laquelle association sera présentée au cours de ce salon pour ses actions et projets menés. Ce sont plus de 1000 participantes qui sont attendues.

Cette 1ère édition est placée sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sous le parrainage de Mme la ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné avec le soutien technique et institutionnel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.