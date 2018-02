Congo-Kinshasa: Lutte contre les violences sexuelles (2005-2017) - Le pays déclarée bonne élève

Le comité de pilotage de l'évaluation conjointe des programmes Violences sexuelles et basées sur le genre(VSBG) a procédé, le mardi 13 février 2018 à l'hôtel Sultani à Gombe, à l'évaluation décennale des programmes de lutte contre les violences sexuelles en République Démocratique du Congo (2005-2017).

D'entrée de jeu, Jeanine Mabunda, représentante spéciale du Chef l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et recrutement des enfants soldats, a illustré les avancées dans la bataille contre ce fléau. « Avec les Nations-Unies, nous réussi à mettre en place un programme d'action avec les FARDC lutter contre les violences sexuelles qui a produit des résultats la lutte contre l'impunité. Et le Senat de son côté, une du pays, a mis sur pied une commission spéciale en charge de contre les violences sexuelles » a-t-elle appuyé.

S'agissant de la lutte contre l'impunité, il y a eu un nombre élevé de décision judiciaires rapides et efficaces. Selon elle, personne n'est au dessus de la loi « soit-il général ou un député, personne ne peut se mettre à l'abri des infractions liées violences sexuelles » a-t-elle appuyé.

Elle a rappelé, par ailleurs, que lors de sa prise de fonction, rapport de l'Organisation des Nations-Unies ( ONU) enregistrait de 17.000 cas de violences sexuelles dans les zones des conflits, « quatre ans après, nous sommes passés à 1736 cas, une baisse de 90% grâce aux efforts fournis par tous, gouvernement et partenaires ».

Au chapitre des outils mis sur pieds, il y a des lois, celle sur la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour Internationale(CPI), appliquée dans le cas du député BATUMIKE dans province du Sud Kivu, inculpé de viol sur enfant mineur ; des pour les meilleures applications de droits de la femme(parité) ;

proposition d'amendement des lois sur les violences sexuelles mieux organiser les mécanismes de réparation des victimes. « Il désormais une collaboration très intégrée avec le ministère de Justice pour envisager des mécanismes de paiement un peu plus en faveur des victimes » a-t-elle révélé à l'assistance.

S'agissant des défis, la représentante spéciale du Chef de l'Etat souligné que le contexte coutumier, socioculturel ne permet pas d' entendu par les populations. Par exemple, dans certaines villages, trouve utile et pour des besoins économiques de faire marier une à l'âge mineur. Pour elle, il ya donc nécessité de clarifier ce de questions et de systématiser les réparations et dommages pour les victimes.

Pour sa part, le représentant du Canada a tenu à souligner l'initiative d'évaluation conjointe des violences sexuelles basées les genres qui a réuni les acteurs engagés dans cette bataille, est exemple de collaboration émanent des principes internationaux.

Profitant de ces assises, il s'est fait le devoir, au nom partenaires financiers et techniques, d'exprimer leurs envers le gouvernement de la RDC qui se disponibilise chaque qu'il s'agit des actions contre les violences sexuelles. « témoigne l'intérêt réel que vous portez dans l'amélioration de situation des femmes, enfants et violences basées sur les genres RDC » a-t-il lancé aux autorités congolaises présentes dans la salle.

Néanmoins, il a reconnu que si des progrès significatifs ont pu atteints ces dernières années dans ce combat, des efforts n'ont pas été suffisants pour endiguer ce fléau, « car il est de constater qu'il se répand en dehors des zones qui ont été et continuent à être affecté dans les différents zones armés ». Il qu'il y a urgence de maintenir les engagements dans ce domaine aller encore plus loin en termes de résultats. Et les attendus dans cette évaluation seront cruciaux pour nous (partenaires) et le gouvernement pour savoir si nous étions sur la bonne voie pas.

Signalons cette évaluation a connu la participation de personnalités, notamment la ministre du Genre, le représentant l'Union Européenne en Rdc, les représentants de l'Unfpa/Rdc, ambassadeurs de la Grande Bretagne, de la Suède, etc.