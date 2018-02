Tunisie: Des pertes colossales pour la société

La fermeture de la ligne ferroviaire numéro 13, entre Sfax et Tozeur, à cause des sit-in, a engendré des pertes financières colossales à la Société nationale des chemins de fer tunisiens (Sncft) durant les 7 dernières années et aussi l'annulation de 8960 opérations de livraison de phosphate, a indiqué, mardi, la société, sans évoquer le montant des pertes.

La Sncft a ajouté, dans un communiqué, qu'elle a enregistré, jusqu'à ce jour, 865 sit-in avec une durée moyenne de 10 jours pour chaque sit-in.

«Les mouvements sociaux entraînent souvent la fermeture de cette ligne et des lignes desservant le bassin minier et bloquent le trafic des trains à partir de Sfax et vers les autres villes du sud-ouest dans les deux sens», a précisé la société.

La ligne 13, importante pour le transport des personnes et du phosphate, est toujours fermée en raison des sit-in, en dépit de plusieurs tentatives de rétablir la situation, ajoute la même source, appelant à un surcroît d'effort de la part des autorités concernées pour débloquer la situation et reprendre, dans les plus proches délais, l'activité sur cette ligne reliant Sfax à Tozeur.