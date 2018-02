Ile Maurice: Efficacité énergétique - Lancement d'un concours pour la réalisation de clips vidéo courts

communiqué de presse

L'Energy Efficiency Management Office (EEMO) opérant sous l'égide du ministère de l'Energie et des Services publics a lancé le 25 janvier 2018 un concours axé sur l'efficacité énergétique pour la réalisation de clips vidéo courts.

Le concours est ouvert aux étudiants du secondaire et des institutions tertiaires, et aux membres du public. L'objectif principal est de donner l'occasion aux participants de démontrer leur connaissance sur les questions relatives à l'efficacité énergétique et l'économie de l'énergie, d'étudier les enjeux et de proposer des solutions.

Les participants doivent réaliser une vidéo sur un des thèmes suivants : l'analyse et la compréhension des factures d'électricité afin de réaliser des économies d'énergies ; les actions qui doivent être évitées et les actions qui devraient être encouragées pour économiser l'énergie ; ou la compréhension des termes utilisés sur l'utilisation de l'électricité à la maison ou au travail.

Ils doivent envoyer leurs clips vidéo à travers la boîte de réception (Inbox) de la page Facebook de l'EEMO au plus tard le 8 mars 2018 avec leurs détails personnels et les règles prescrits. Les vidéos seront affichées par l'EEMO sur sa page Facebook et les participants auront jusqu'à 16 mars 2018 pour récolter des votes. La vidéo ayant recueilli le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie recevra une récompense de Rs 10 000.

Cette année, l'EEMO a privilégié l'utilisation des réseaux sociaux afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Pour ce concours, environ 85 000 personnes ont été sensibilisées à travers leurs pages Facebook.

Pour chaque catégorie, le gagnant sera récompensé d'une somme de Rs 25 000 ainsi que d'un trophée et un certificat. Le second recevra Rs 15 000, un trophée, et un certificat et le troisième Rs 10 000, un trophée, et un certificat.

Les deux 'Runner-ups' de chaque catégorie recevront un trophée et un certificat. Une récompense d'une valeur de Rs 10 000 sera offerte à celui qui partagera le plus la bande-annonce (teaser) de l'EEMO publiquement sur Facebook. De plus, Rs 10 000 sera attribué sur mention spéciale du jury.

Autres campagnes de sensibilisation par l'EEMO

Mis sur pied en décembre 2011, l'EEMO a, entre autres, pour mission d'assurer la promotion de l'efficacité énergétique. Dans ce contexte, plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées à travers le pays et à Rodrigues dans des écoles primaires et les centres communautaires et sociaux. Les groupes ciblés sont les étudiants et la population dans son ensemble.

L'objectif est de sensibiliser la population sur la nécessité d'économiser l'énergie en vue de protéger l'environnement et de réduire les coûts de l'électricité et la consommation des autres sources d'énergie.