Sénégal: Macky Sall souhaite amplifier la lutte contre la mortalité infantile

Le conseil des ministres a fait part une grande place au bien être de la mère et de l'enfant. D'ailleurs, abordant la première semaine nationale de la mère et de l'enfant, le Chef de l'Etat a félicité le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, ses services concentrés et déconcentrés, et l'ensemble des partenaires de l'Etat du Sénégal pour la réussite totale de l'organisation de cette manifestation et rappelle au Gouvernement la priorité majeure qu'il accorde à la Santé de la Mère et de l'Enfant dans la mise en œuvre de notre politique de Santé.

A cet égard, le Chef de l'Etat a exhorté le Gouvernement, en rapport avec les acteurs communautaires à la base notamment les «Bajenu Gox», à poursuivre et amplifier l'efficacité des programmes et actions de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, à veiller au déploiement équitable, sur le plan national, des médecins, des gynécologues et des pédiatres, ainsi que des sages-femmes.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de veiller au bon fonctionnement du Centre d'excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant, ainsi que des établissements publics de santé spécialisés, le Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer et l'Hôpital pour Enfants de Diamniadio, notamment.