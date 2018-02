Congo-Kinshasa: La Grande-Bretagne gèle 803 millions de dollars

Les gouvernement britannique a déclaré que les avoirs saisis appartiennent à plusieurs dizaines de chefs de milice, d'officiers de l'armée et d'organisations privées ayant des liens avec la République démocratique du Congo (RDC).

Les gels ont été mandatés par l'Union europeéenne (UE), dans le cadre d'un régime de sanctions imposé par l'ONU. Le chiffre a été publié le 12 février, sur le site web du parlement britannique par le secrétaire économique du Trésor, John Glen, en réponse à la question d'un député sur les sanctions imposées à la République démocratique du Congo (RDC°. Sa réponse, indique l'agence "Reuters", a donné la somme totale des actifs saisis, mais aucun détail des actifs eux-mêmes.

Cependant, explique-t-on, ce chiffre a démontré l'ampleur de l'activité financière illicite en RDC. Selon le gouvernement britannique et divers experts, les dirigeants des dizaines de milices, de fonctionnaires et d'officiers militaires de la RDC se sont enrichis depuis longtemps en faisant du trafic de minerais, en imposant des taxes illégales et en détournant des fonds publics.

Le gel des avoirs concerne des individus et groupes, comprenant des seigneurs de guerre condamnés par la Cour pénale internationale, un général congolais qui a été reconnu coupable de viol, une société de négoce d'or en Ouganda et deux anciennes compagnies aériennes de la RDC.

John Glen a indiqué que les données couvraient la période entre l'adoption des sanctions en 2005 et le 30 septembre 2016. C'était avant que l'UE n'impose des sanctions fin 2016 et en 2017 contre quinze fonctionnaires de l'État congolais et un chef de milice.

Ces sanctions ont été imposées notamment pour des violations présumées des droits de l'homme. Le secrétaire économique a aussi déclaré que les mesures s'appliquaient aux holdings au Royaume-Uni et dans les territoires britanniques d'outre-mer. Les chiffres pour les gels de 2017 sont encore en cours de compilation, a-t-il dit. Les fonds restent la propriété des individus.