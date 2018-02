Afrique: Le continent désigne son super champion de football ce samedi

JS Kabylie d'Algérie (1982), Africa sport de la Côte d'Ivoire (1993), Zamalek d'Egypte (1994), Espérance de Tunis (1995), Orlando Pirates d'Afrique du sud (1996), Zamelek d'Egypte (1997), Etoile du Sahel de Tunisie (1998), Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire (1999), Raja de Casablanca du Maroc (2000), Heart of Oak du Ghana (2001), Al Ahly SC d'Egypte (2002), Zamalek d'Egypte (2003),Enymba du Nigeria (2004 et 2005), Al Ahly SC d'Egypte (2006et 2007), Etoile du Sahel de Tunisie (2008), Al Ahly SC d'Egypte (2009), TP Mazembé RDC (2010 et 2011), Mas de Fès du Maroc (2012), Al Ahly SC d'Egypte (2013et 2014), ES Sétif d'Algérie (2015), TP Mazembé RDC (2016) et Mamelodi Sundowns d'Afrique du sud(2017)

Les deux clubs sont respectivement les vainqueurs la Ligue des champions et la coupe de la Confédération la saison dernière. Le Wac tentera de boucler sa belle saison en soulevant chez lui la super coupe d'Afrique qu'il n'a jamais gagnée. En 1993, alors qu'il venait de remporter la Ligue des champions en 1992, il avait donné l'opportunité à l'Africa sport d'Abidjan, vainqueur de la coupe de la Confédération, de remporter le trophée après sa défaite 3-5 aux tirs au but suite à un score de 2-2 au temps règlementaire.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.