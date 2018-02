Zimbabwe: Disparition - Morgan Tsvangirai a tiré sa révérence

En novembre dernier, Morgan Tsvangirai a surpris en s'affichant publiquement aux côtés d'Emmerson Mnangagwa, le successeur de son vieil ennemi Robert Mugabe. Lors de sa cérémonie d'investiture d'abord, puis en le recevant chez lui. Mais il n'a pas renoncé à dénoncer les ambiguïtés du nouveau maître du pays, serviteur zélé du « camarade Bob ». « Il va devoir travailler très dur pour changer sa personnalité, de façon à pouvoir incarner l'avenir du pays et à se présenter en démocrate et en réformateur », avait-il prévenu.

Arrivé en politique par le syndicalisme, il n'a pas participé à la lutte des années 1970 pour l'indépendance du Zimbabwe, s'attirant le mépris de la génération Mugabe qui fonde sa légitimité sur ses faits d'armes contre l'ancien régime blanc. Chef de la plus importante confédération du Zimbabwe (ZCTU), il acquiert la notoriété en organisant et en conduisant les grandes grèves nationales à la fin des années 1990.

Né le 12 mars 1952 dans une famille pauvre de la province orientale de Buhera, Morgan Tsvangirai est contraint de quitter, adolescent, l'école pour gagner sa vie et s'occuper de ses huit frères et sœurs plus jeunes. Il commence à travailler comme tisserand puis devient contremaître.

« Comme vous le savez, le président de notre MDC, Morgan Tsvangirai, ne se portait pas bien depuis un certain temps. C'est avec tristesse que j'annonce que nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie », a annoncé l'un des vice-présidents du parti, Elias Mudzuri.

