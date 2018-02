Cote d'Ivoire: Perspectives économiques - Le Premier ministre situe les Ivoiriens

Le Chef du gouvernement ivoirien a insisté sur la poursuite de la transformation structurelle de l'économie. Animant une conférence de presse, le 14 février 2018 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que le gouvernement s'engage à renforcer son action en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations en 2018 et dans les années à venir.

En termes de perspectives, il a indiqué que 2018 et les années à venir seront marquées par la mise en œuvre d'un certain nombre de projets au niveau des infrastructures et services sociaux de base.

Il s'agit notamment du renforcement des infrastructures hospitalières, d'un coût de plus de 577 milliards de FCFA et de la protection sociale avec la Couverture Maladie Universelle.

S'y ajoutent la réhabilitation, la rénovation et l'extension du réseau de distribution d'eau, particulièrement à l'intérieur du pays, l'électrification des villages de plus de 500 habitants d'ici 2019, la construction de 10 000 logements en 2018, l'amélioration du transport abidjanais et le renforcement de la lutte contre la vie chère.

Le Chef du gouvernement ivoirien a insisté sur la poursuite de la transformation structurelle de l'économie. Ce qui va se traduire, entre autres, par la transformation locale des matières premières, ainsi que le déploiement des projets, tels que les travaux d'agrandissement du port de San Pedro, la construction du 4ème Pont et de trois échangeurs sur le Boulevard Mitterrand. Ce qui devrait générer plusieurs emplois stables et de qualité pour les jeunes.

En vue d'assurer l'adéquation formation-emploi et de faciliter l'insertion des futurs diplômés, il est prévu, au dire du Premier Ministre, la construction de 18 établissements techniques et professionnels et la réhabilitation de 23 anciens établissements.