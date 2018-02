Sénégal: Demande de liberté provisoire pour Assane Camara, Ibrahima Ly et Oumar Keita - Le tribunal dit niet

Pour Ibrahima Ly, le procureur a fondé son refus sur les faits jugés graves reprochés au pré- venu. Pis, a-t-il ajouté, le mis en cause est cité dans une autre affaire aux faits similaires en France. Et dit-il, ses conseils ne contesteront jamais son voyage en Syrie.

Le fait de n'avoir jamais eu d'antécédent judicaire est un argument brandi par Me Borso Pouye et Abdou Abdoul Daff pour réclamer la mise en liberté provisoire de leur client. Aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il a eu à commettre les faits pour lesquels il est attrait au tribunal, ont ajouté les robes noires.

S'agissant d'Ibrahima Ly, Me Borso Pouye et Abdou Abdoul Daff, les conseils du pré- venu ont fondé leur demande de mise en liberté provisoire sur le fait qu'Ibrahima Ly est régulièrement domicilié au Sénégal. Mieux, ajoute-t-il, l'accusé a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.

Pour Me Ousmane Séye, à par la déposition de la mère de l'accusé, il n'y a rien dans le dossier, pour qu'il soit libéré, a estimé la robe noire. Détenu pour financement de terrorisme, Me Ousmane Séye a jugé que l'accusation portée contre son client ne doit pas constituée un motif d'emprisonnement.

Pour l'étudiant Assane Camara, son avocat Me Ousmane Séye a plaidé une liberté provisoire du fait que l'accusé détenu depuis le 3 février 2016, n'a été entendu qu'une fois. Et son arrestation n'est fondée que sur une déposition de la mère qui est allée se plaindre auprés de la police du comportement de son fils.

Hilal Shahrazade, Borso Pouye, Assane Dioma Ndiaye, Ousmane Séye et Ciré Clédore Ly et Ousmane Séye ont souhaité que leurs clients soient libérés.

