L'argumentaire du procureur n'a pas laissé de marbre, Me Masokhna Kane, avocat d'Imam Ndao. A son avis, il s'agit de clarifier des faits. Et poursuit-il, le procureur et le juge d'instruction n'ont fait que reconduire les faits établis par les enquêteurs.

Pour lui, le dispositif du code de procédure pénal qualifie l'enquête faite par les officiers de police ou de la gendarmerie de simples renseignements et chaque jour, dit-il, des cas issus d'enquêtes de gendarmerie et de police sont jugés sans contestation.

Me Moussa Sarr, un des avocats commis pour défendre Imam Aliou Ndao, a demandé hier, mercredi 14 février, la comparution du directeur de la section de recherches de la gendarmerie nationale, Issa Diack et du directeur de la division des investigations criminelles (Dic), le commissaire Ibrahima Diop.

