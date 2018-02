Sénégal: En route vers Pâques - L'église montre la voie à suivre

La célébration du mercredi des cendres marque le démarrage de la longue marche vers Pâques. Un temps propice à la conversion des cœurs afin d'atteindre la sanctification. A l'église Saint Pierre des Baobabs où nous avons assisté à la célébration des cendres, le prêtre a appelé les fidèles à vivre toutes les actions de ce carême dans le secret et en toute humilité.

Les fidèles catholiques sont sur la route de Pâques. Ils devront durant quarante jours, jeûner, prier et faire de la charité afin de préparer leur cœur à recevoir Jésus le dimanche de Pâques, après trois jours sur terre.

«C'est quarante jours où nous cherchons à suivre le chemin qui est le Christ, où nous cherchons à le suivre jusqu'à participer à sa résurrection, à avoir cette lumière radieuse que le Christ nous apporte en vainquant la mort, il nous appelle à nous convertir pour aller vers ce bien », soutient le prélat qui revient sur le sens du carême.

Pour l'homme de l'église qui faisait la célébration des centres en la paroisse Saint Pierre de Baobab, on peut retenir aussi de ce temps de carême, «un temps favorable qui permet de nous interroger nous-mêmes dans notre façon d'être tant de manière individuelle que dans la société.

De voir en tant que chrétien baptisé, comment je dois vivre ma foi chrétienne dans cette société qui connait beaucoup de bouleversements, comment le jeune chrétien, doit être sel et lumière dans cette vie».

Le Jeûne chrétien

Dans ce premier jour de carême, il était plutôt question de comment Jeûner. Pour le religieux, les textes bibliques nous donnent une conduite à suivre. Le mot secret et humilité reviennent très souvent. Ainsi, « votre jeûne, votre aumône, votre prière doivent se faire dans le secret et Dieu qui voit dans le secret te donnera ta récompense».

Exhibition, le voyeurisme sont des pratiques condamnées par l'Eglise. A l'idée de savoir si le modèle du jeûne musulman concorde avec celui chrétien, le prélat soutient : « le Jeune chrétien ne cherche pas à faire cela, observer de ne pas manger, de ne boire pendant toute la journée».

Et d'avancer : « le fait que des chrétiens adoptent le jeûne musulman peut aussi être par rapport à l'influence, à l'entourage comme le Sénégal est majoritairement musulmane ou cela peut être une façon de montrer leur appartenance d'être chrétiens. Mais tu peux ne pas manger et dire que tu as jeûné mais est-ce que ce qui sort de ton for intérieur qui va témoigner de ta foi».

Modèle à adopter pour ce temps de carême

Pour le carême 2018, nos guides religieux ont sorti un guide pour le chrétien. Selon le prêtre de Saint Pierre, il faut méditer le thème pastoral qui nous parle du : « Christ qui est le chemin, la voie de sanctification et de témoignage ».

Et donc, si cette année, les fidèles veulent suivre le chemin, « ils peuvent se baser sur cette ligne de force et chercher à vivre d'avantage ce chemin que le Christ nous trace qui mène vers notre sanctification » a déclaré le prélat.

Et de poursuivre : « pour vivre cette sanctification, il faut la vivre concrètement sur terre par notre témoignage de vie, notre comportement, notre façon d'être chrétien.

Et je pense que les chrétiens sont, si ce n'est pas totalement mais un peu respecter dans leur façon d'être, de vivre et de se comporter. Ils doivent le développer d'avantage pour que cela puisse être effectif. C'est ce témoignage qui nous conduit vers la sanctification ».

Les textes bibliques du jour

Pour l'église catholique, en ce début de carême, nous pouvons retenir essentiellement ce que les textes bibliques nous enseignent. La première lecture est tirée du livre de Joël et appelle à déchirer « notre cœur et non pas nos vêtements ».

Le prêtre revient sur le sens donner à ce message. « Quand le prophète parle de déchirer nos cœurs, il nous demande de changer nos cœurs avec une humilité le plus simple possible pour s'ouvrir à la parole de Dieu mais aussi ouvrir nos cœurs dans notre vie ordinaire avec les autres.

Ce qui nous amène à nous convertir et être plus humain si je peux m'exprimer ainsi». Et de poursuivre : «Cela, nous donne cette dignité d'enfant de Dieu.

Et Saint Paul, nous appellent à la réconciliation avec le Christ, avec Dieu et réconciliation certainement avec les autres. Parce qu'on ne peut pas prétendre se réconcilier avec Dieu, sans pour autant nous tourner vers nos frères. Et ce qui fait cette harmonie de la vie, la paix que toute l'humanité en a besoin».

Face à cette conduite, on peut déduire que le chrétien doit être un modèle de paix et quelqu'un qui cherche à le véhiculer autour de lui dans sa vie ordinaire mais quotidienne.

Le prêtre renseigne aussi que Jésus dans l'évangile nous donne les trois piliers que l'église à décerner depuis le carême à savoir l'aumône, le jeûne et la prière. Tout cela Dieu nous appelle à vivre cette démarche de foi dans le secret.