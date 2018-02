Bien avant, la Coordonnatrice du programme national de santé scolaire et universitaire(Pnssu) a rappelé que les ministres en charge de l'Education nationale et de la Santé tiennent à ce concept.

Non sans relever que, « partout où les jeunes sont, nous devons être capables de parler de sexualité sans tabous, mais avec tous les paramètres. Pour elle, si cette information n'est pas bien menée, il va y avoir des dérapages. « Il ne faut pas qu'on parle de sexualité à une jeune fille et qu'elle se laisse piéger ».

Mieux encore, elle relève que, l'éducation sexuelle complète va « permettre aussi aux familles de parler de sexualité à leurs enfants. Il ne faut plus que la question de sexualité soit un tabou pour nos familles, que ce ne soit plus réservé aux femmes qui soient mariées, mais que ce soit réservé à la préparation au mariage... »

A cette rencontre où il est question de définir la feuille de route de la mise en œuvre effective de cet concept en Côte d'Ivoire ainsi que dans trois autres pays africains, Dr Ourega Loba Marie Paula, Médecin pédiatre, Coordonnatrice du programme national de santé scolaire et universitaire(Pnssu) , santé des adolescents et des jeunes précise l'un des enjeux de ce projet.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.