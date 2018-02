L'Association des Pays Francophones de Triathlon (FRATRI) s'est donné-rendez vous à Dakar, pour les besoins du congrès qui se tient ce jeudi 15 et demain vendredi 16 février à la Piscine olympique. En prélude à cette rencontre qui sera présidée par le ministre des Sports Malar Ba, le comité national de promotion du Triathlon, a organisé hier, mercredi, à l'hôtel Lagon Bleu, un stage de formation à l'intention de techniciens des pays Africains membres.

La rencontre présidée par le ministre des Sports Malar Ba, sera une occasion pour les membres de l'association francophone de dégager les perspectives qui s'offre à leur discipline sportive.

Enchaînant la natation, le cyclisme et la course à pied, le triathlon est un sport d'endurance. Sa forme moderne apparaît officiellement aux États-Unis en 1974 et s'est depuis développé dans le monde entier.

Se pratiquant sur des distances très variées, le triathlon devient discipline olympique en l'an 2000 aux Jeux de Sydney sur la distance standard de 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied.

Quant à la FRATRI, elle a été créée le 13 décembre 2014 à Avignon (France), à l'initiative de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI).

Le Sénégal fait partie des quinze (15) pays francophones membres fondateurs de cette association aux côtés de pays comme la France, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, le Canada, Madagascar, la République Centrafricaine, l'Egypte, Tahiti, le Cameroun, le Burundi, le Tchad, le Congo et la République de Guinée.

La FRATRI vise le développement de la pratique du triathlon dans les pays et régions francophones, en créant des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les fédérations et associations de Triathlon des pays totalement ou partiellement francophones.

Mais également en participant à la promotion et l'introduction du Triathlon parmi les disciplines des Jeux de la Francophonie et enfin à organiser des manifestations regroupant les pays francophones.

Ce, dans le but de promouvoir les idéaux, les valeurs de l'International Triathlon Union et du Comité International Olympique au sein de la Francophonie. Tout en rendant plus significative la part de la langue française dans les publications officielles et techniques et la formations en langue français.