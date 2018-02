Pour finir, le patron de Rewmi indiquera à l'adresse de Macky Sall : «Je vous renouvelle mon invitation à vous pencher sur les intérêts supérieurs de notre peuple dont vous ne semblez plus percevoir la détresse et l'indignation du fait de l'épaisse fumée noire que vos proches dressent de façon suicidaire entre vous et vos compatriotes, paysans, enseignants, étudiants... »

Pis, vous l'aviez reconduit précipitamment sur présentation de votre ministre Aly Ngouille Ndiaye de façon surprenante, improductive de recettes pour l'Etat et risquée. car porteuse de poursuites judiciaires futures autour des "droits" et "titres" octroyés qui ont pour substrat des actes susceptibles d'invalidation».

En effet, la signature de cet important Accord bilatéral s'est faite dans la précipitation, dans l'urgence et dans l'émotion. Ce qui, souvent, ne garantit pas les meilleurs résultats dans des tractations de cette importance. Un Accord bilatéral de cette complexité exige une préparation et un processus de décision minutieux ».

Et le patron de Rewmi de poursuivre : « Une fois l'Accord publié, les spécialistes en la matière pourront dire, en connaissance de cause, si vous travaillez dans l'intérêt des Sénégalais, comme vous l'avez clamé à Nouakchott ».

