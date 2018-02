Le Ministre des sports et le PUDC ont conclu le mardi 13 février à une convention de partenariat en direction du mouvement navetane et pour le renforcement du secteur de la formation et de développement du monde rural.

En signant le partenariat, Matar Ba et Souleymane Jules Diop, respectivement ministres des sports et en charge du PUDC se sont engagés d'apporter une réponse logique dans le développement du Sénégal et la mise en œuvre de ce programme initié par le Président de la République

Le ministère des sports et le PUDC sont liés depuis ce mercredi 13 février, par une convention au service du mouvement navétane. Pour le ministre des sports, tout est fait dans le patriotisme car, souligne t-il, «ce n'est pas une question de rémunérations» mais plutôt une question «d'engagement» aux cotés des populations.

Cette signature marque une étape importante car elle permettra aux acteurs des mouvements navetane d'avoir une activité.

Le Ministre Matar Ba a laissé entendre que c'est pour ces raisons qu'il a «demandé à l'ONCAV qui est patriote de la nation de signer cette convention avec le Ministre en charge de du PUDC Souleymane Jule Diop dans et de travailler dans le concret».

Selon lui, « ce programme mis sur place par le Président de la république permettre aux deux institutions de travailler main dans la main dans une collaboration gagnant-gagnant dans le souci d'apporter une réponse logique à une question de développement. Cette signature de convention avec le Ministre Souleymane Jule Diop est rassurante et son bilan dans un an nous donnera raison ».

Le ministre en charge du PUDC, Souleymane Jule Diop, a quant à lui signalé que «dans la politique d'entreprenariat rapide, le sport s'affiche en pôle position », déclare t-il. « Ce qui fait qu'on s'engage dans renforcement des capacités du sport rural.

Nous nous engageons également à faire du mouvements navétane un secteur de formation et de développement du monde rural . Bien que les navétane sont des structures d'encadrement et de formation aux disciplines sportives. C'est dans cette perspective le PUDC a apporté des résultats.

Cela se voit que l'Etat du Sénégal n'a ménagé aucun effort permettant à l'ONCAV de jouer pleinement son rôle». », ajoute-t-il.